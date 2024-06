La nuova Alpine A290 rappresenta un modello fondamentale per il marchio, segnando l’inizio della transizione elettrica e introducendo la trazione anteriore per la prima volta nella storia del brand. Questo veicolo, una hot hatch dalle caratteristiche distintive, è dotato di una batteria da 52 kWh che promette un’autonomia stimata di circa 380 km. La A290 sarà disponibile in due varianti di potenza: 180 CV e 220 CV. Entrambe le versioni sono equipaggiate con un ESP disinseribile, freni Brembo di alta qualità e pneumatici Michelin sviluppati appositamente.

Un design muscoloso e funzionale

Progettata sulla piattaforma modulare AmpR Small, la Alpine A290 si presenta con un design aggressivo e muscoloso. I passaruota sono stati allargati di 60 mm rispetto alla Renault 5, dalla quale deriva. La vettura è dotata di vistose prese d’aria e cerchi in lega da 19 pollici. Sotto la carrozzeria, il sistema di sospensione è stato migliorato con ammortizzatori e barre antirollio più rigidi, per garantire un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Tecnologia da F1 e carattere anni ’80

L’interno della A290 richiama le glorie del passato, con un volante ispirato alla Formula 1, progettato per offrire un controllo ottimale dei comandi in tempo reale. Un selettore permette di regolare la potenza della frenata rigenerativa, mentre l’ESP completamente disinseribile consente un handling che richiama le vecchie turbo degli anni ’80, permettendo al retrotreno di esibirsi in sovrasterzi spettacolari.

Innovazione digitale e funzioni da gaming

Gli interni della A290, derivati dalla Renault 5 ma personalizzati con finiture di alta qualità, includono un display da 10,25″ per la strumentazione e uno centrale da 10,1″ orientato verso il conducente. Il volante ospita un pulsante rosso denominato OV (Overtake), che offre un surplus di potenza per 10 secondi. Dopo un’attesa di 30 secondi, è possibile riattivare un boost di 5 secondi, rendendo l’esperienza di guida ancora più emozionante. Infine, il launch control garantisce partenze brucianti.

Prestazioni dell’Alpine A290

La Alpine A290 promette prestazioni di alto livello per il suo segmento, competendo direttamente con modelli come l’Abarth 500e. La versione da 220 CV accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Il tutto è offerto con la praticità di una carrozzeria a 5 porte e un bagagliaio da 326 litri.

La Michelin ha sviluppato tre tipi di pneumatici per la A290, ciascuno per esigenze specifiche: i Pilot Sport EV per l’efficienza energetica, i Pilot Sport S5 per la massima aderenza e i Pilot Alpin 5 per la stagione invernale. La vettura è disponibile in quattro colori: Nero Etoilé, Bianco Nacré, Grigio Scisto Satinato e il nuovo Blu Alpine Vision. Sono offerti due livelli di allestimento, GT e GTS, con la versione speciale A290 GTS Première Edition limitata a 1.955 esemplari. Il prezzo di partenza è di circa 38.000 euro.