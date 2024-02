Abarth 500e finalista ai World Car Awards 2024

La Abarth 500e si è guadagnata con successo un posto tra i primi 5 finalisti nella categoria “World Urban Car” ai World Car Awards 2024. La vettura ha catturato l’attenzione dei giudici, che hanno scelto di includere nella selezione questa piccola city car sportiva elettrica del marchio dello Scorpione.

Tra le finaliste dei World Car Awards 2024 c’è anche la Abarth 500e

I World Car Awards, che quest’anno celebrano il loro ventesimo anniversario, sono considerati uno dei più prestigiosi premi nel mondo dell’automobile. La loro missione è riconoscere, premiare e ispirare l’eccellenza, la leadership e l’innovazione nel settore automobilistico, che sta attraversando un periodo di rapida trasformazione su scala globale.

Abarth 500e è in lizza nella categoria “World Urban Car”, insieme ad altre quattro concorrenti. I finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da oltre un centinaio di giornalisti automobilistici internazionali provenienti da 29 paesi, i quali hanno votato in modo segreto dopo aver effettuato test drive, i cui video sono stati trasmessi su World Car TV.

I vincitori delle sei categorie, compresa quella in cui concorre l’Abarth 500e, saranno annunciati il 27 marzo durante una cerimonia di premiazione in diretta dal New York International Auto Show, uno dei saloni dell’auto più rinomati del Nord America.