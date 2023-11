Abarth 500e: protagonista alla Milan Games Week e Cartoomics

Abarth torna a far scintille con la sua nuova Abarth 500e alla “Milan Games Week & Cartoomics”, l’evento più atteso dagli appassionati di videogiochi, e-sport, digital entertainment e geek culture, ma anche di fumetti, editoria e divertimento. Abarth sarà ancora una volta tra i protagonisti alla Fiera Milano a Rho, che accoglie la manifestazione dal 24 al 26 novembre, dopo il grande successo dell’anno scorso. Lo Scorpione rafforza il suo legame con il mondo del gaming, perché gli Abarthisti sono sempre appassionati di tutto ciò che riproduce la sensazione di guida di ogni modello che corre in pista, trasformando così un semplice gioco in una driving experience interattiva di altissima qualità.

Abarth 500e, la nuova auto elettrica che non rinuncia allo stile e al divertimento, sarà protagonista alla “Milan Games Week & Cartoomics”, l’evento più importante per i fan dei videogiochi, degli e-sport, del digital entertainment e della geek culture, ma anche dei fumetti, dell’editoria e dell’intrattenimento. Nello stand dedicato, i visitatori potranno ammirare la nuova Abarth 500e, che unisce prestazioni, elettricità, design e un sound potente. Il nuovo modello di Abarth trasforma la tecnologia più avanzata in adrenalina e la sostenibilità in prestazioni. Grazie alla sua struttura elettrica, infatti, Abarth 500e è più agile e reattiva sia in città che fuori, garantendo le migliori prestazioni.

Tra le attrazioni dello stand Abarth ci saranno anche quattro simulatori che faranno la gioia di tutti gli appassionati di videogiochi, pronti a sfidarsi sui più celebri circuiti europei. Nello stand, inoltre, i visitatori potranno assistere all’emozionante finale dell’Abarth Adrenaline Challenge, o farsi fotografare con il photo booth Abarth. Per l’occasione, il marchio dello Scorpione ha avviato, da ottobre, una serie di iniziative sui suoi canali social per coinvolgere la sua fedele community.

Il brand dello Scorpione, partecipando al “Milan Games Week & Cartoomics”, rafforza il rapporto con gli e-games, che già comprende diverse attività, tra cui l’avvincente Abarth “Hot Lap” lanciata nel 2021 e riconosciuta ai prestigiosi NC Digital Awards come “Miglior campagna digitale integrata in ambito automotive”.