Alpine A110 R Le Mans: omaggio al centenario della 24 Ore di Le Mans

In occasione delle celebrazioni del centenario della prestigiosa 24 Ore di Le Mans, Alpine ha svelato la sua ultima novità: la straordinaria Alpine A110 R Le Mans. L’evento ha visto la partecipazione di 100 proprietari privilegiati di auto del rinomato brand francese.

Elevando l’innovazione e l’eleganza a nuovi livelli, questa edizione limitata dell’A110 R rende omaggio alla gara di endurance più importante al mondo. Alpine, marchio di spicco del Gruppo Renault, ha utilizzato per l’A110 R Le Mans componenti in fibra di carbonio sul tetto, sui cerchi e nell’abitacolo, puntando su un design raffinato e performante.

Abitacolo, motore e prestazioni

Gli interni si distinguono per i sedili sportivi monoscocca Sabelt Track, che offrono un equilibrio perfetto tra comfort e sportività. Questa special edition presenta parafanghi in carbonio che ricordano lo stile delle auto da endurance, esaltando la sua identità. Il design attraente ricorda l’A480 dell’Alpine ELF Endurance Team.

Il cuore pulsante dell’Alpine A110 R Le Mans è un motore da 300 CV, capace di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi e una velocità massima di 285 km/h. Il tutto è racchiuso in un corpo incredibilmente leggero di soli 1082 kg.

C’è anche il sistema Road & Track

La nuova edizione limitata è dotata del sistema Road & Track, che permette di abbassare e irrigidire l’auto del 5% garantendo una maggiore stabilità in pista. Il design estetico dedicato presenta la livrea 24H Le Mans in bianco e blu, arricchita da una sottile doppia riga blu che attraversa il cofano, il tetto e l’alettone posteriore. Anche i cerchi in fibra di carbonio vantano un bordino blu, con l’aggiunta di aperture posteriori per migliorare ulteriormente la resistenza di frenata.

L’A110 R Le Mans include anche la shark fin sul lunotto posteriore in carbonio, che ricorda l’A480. La firma ufficiale della gara è visibile sui parafanghi anteriori, sul sottoscocca laterale e sui cuscinetti in microfibra dei poggiatesta dei sedili. Un’incisione al laser del Circuito de la Sarthe adorna l’aletta parasole, ricordando a ogni pilota la storica pista.

La nuova Alpine A110 R Le Mans prevede una targa numerata dello stabilimento di Dieppe (Francia) e la firma ufficiale 24H Le Mans per distinguere le sole 100 unità prodotte. Gli appassionati e i collezionisti possono già prenotare la propria unità presso gli Alpine Centre in Francia, al prezzo di 140.000 €.