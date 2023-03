Alpine A110 San Remo 73, solo 200 esemplari

Se amate il motorsport, se lo seguite da tanti anni o se avete letto e studiato la sua storia, allora la A110 San Remo 73 dovrebbe rimandare la vostra conoscenza della materia a momenti di gloria, in cui Alpine vinceva nel Rally di Sanremo e trionfava nel Campionato del Mondo Rally. E’ per tutto questo che Alpine ha realizzato la A110 San Remo 73, che vi presentiamo nelle righe e nelle immagini che seguono.

Ha uno stile inconfondibile

Chiunque riconoscerebbe una A110 per il suo particolare stile dinamico e molto originale, ma se la metti a confronto con una A110 San Remo 73, chiunque direbbe di trovarsi davanti ad un’auto speciale, grazie a un design esclusivo sia all’esterno che all’interno. La carrozzeria è stata ricoperta con una tinta particolare, di colore Caddy Blue, mentre i montanti del tetto sono neri e il tetto è in carbonio rosso: una livrea che richiama le storiche berlinette francesi del 1973. La firma tematica “San Remo 73” si ritrova sul cofano, sulle porte e paraurti posteriore, oltre a elementi in bianco e nero sulle porte. Di profilo si notano i cerchi da 18” Grand Prix Bianco brillante e le pinze Brembo® color antracite, ma questa A110 si lascia apprezzare anche per le maschere dei proiettori anteriori nere nonché per i loghi dei parafanghi e i monogrammi Alpine nero lucido.

E’ racing anche in abitacolo

Lo spazio interno ha molti rivestimenti in microfibra con cuciture grige, mentre guidatore e passeggero si posizionano su sedili sportivi Sabelt® Racing che riportano la firma tematica ricamata “World Champion 73”, predisposti anche per cinture da corsa a sei punti. Lo spirito corsaiolo viene enfatizzato dalla pedialiera Sport, dal poggiapiedi del passeggero in alluminio e dai tappetini Alpine. Sui pannelli delle porte sono state applicate due strisce tematiche bianche e nere. Essendo la A110 San Remo 73 un’edizione limitata a 200 esemplari in tutto il mondo, è contraddistinta dalla targa “Serie limitata A110 San Remo 73” numerata da 1 a 200.

Dotazione di serie e prezzo

Tra i suoi punti di forza ha un telaio “da primo della classe” e un motore con una potenza massima di 300 CV, ma è di tutto rispetto anche la sua dotazione di serie, che include l’impianto frenante ad alte prestazioni, lo scarico sportivo attivo, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e il retrovisore interno con funzione auto-oscurante, l’assistenza al parcheggio posteriore e anteriore, Parking Camera, impianto Audio Focal® e Alpine Telemetrics. Bisogna affrettarsi per aggiudicarsi uno dei 200 esemplari e bisogna anche essere disposti a pagare la cifra di 90 mila euro.