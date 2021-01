Alpine A110: in arrivo le versioni più sportive

In attesa della futura svolta elettrica, l’attuale Alpine A110 continuerà a ricevere le attenzioni di Renault e, già quest’anno, potrebbe essere proposta nella configurazione A110R da almeno 300 CV di potenza. Inoltre, non è esclusa la versione speciale F1, per celebrare il ritorno della Casa di Dieppe nella massima competizione automobilistica.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni, sarebbe allo studio la speciale declinazione Final Edition che sarà prodotta in serie limitata. Attesa nel corso del 2023, segnerà l’addio della Alpine A110. In questa configurazione, la potenza del motore a benzina 1.8 TCe dovrebbe essere incrementata fino a 360 CV, per consentire di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

Grazie al maggior utilizzo di alluminio e fibra di carbonio, la massa della Alpine A110 Final Edition ammonterà esattamente a 1.000 kg. La coupé transalpina potrà competere direttamente con la Porsche 718 Cayman GT4 che può contare sulla potenza di 420 CV, ma è più pesante di circa 400 kg. Infatti, il rapporto tra peso è potenza è pari a 3,38 kg/CV per la sportiva tedesca, maggiore dei 2,77 kg/CV della futura Alpine A110 Final Edition, il cui prezzo unitario ammonterà a non meno di 100.000 euro.