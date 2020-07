Alpine A110 Légend GT, A110 Color Edition 2020 e Atelier Alpine

Di Rosario Scelsi mercoledì 1 luglio 2020

Nuove opzioni per chi vuol comprare un'auto sportiva Alpine, marchio francese della galassia Renault fondato nel 1955 da Jean Rédélé

Grande fermento in casa Alpine, con diverse opportunità per i cultori del marchio. Da oggi è possibile prenotare un'Alpine A110 Légend GT, per giovarsi della sua tempra caratteriale. Ordini aperti anche per l'A110 Color Edition, che rende omaggio alla tradizione cromatica del marchio. Chiude il cerchio il nuovo programma Atelier Alpine, con tante possibilità di personalizzazione offerte ai clienti della casa automobilistica francese, specializzata nella costruzione di vetture sportive.

Alpine A110 Légende GT

Ordini aperti per la nuova Alpine A110 Légende GT, che sarà disponibile in tutto il mondo in sole 400 unità numerate, con tre opzioni di tinta: Argento Mercurio, Nero Profondo e Blu Abisso. Più elegante e preziosa della versione base, questa versione offre agli acquirenti degli elementi stilistici su misura, che conferiscono uno specifico carattere all'abitacolo e alla carrozzeria.

Lo spirito sportivo degli interni trova una degna sponda nei sedili Sabelt, con rivestimenti caldi in pelle color ambra, abbinata alla pelle delle guarnizioni delle porte. Sei le posizioni in cui sono regolabili, per offrire adeguato comfort ai passeggeri, stretti nell'abbraccio di una tela accogliente e lussuosa, dove le cuciture marroni e gli elementi in fibra di carbonio con texture unica e finiture color rame aggiungono ulteriori note di fascino.

Come sulle auto più esclusive, anche per l'Alpine A110 Légende GT è disponibile un set di valigie su misura. Ricordiamo che questo modello si lega fortemente alla storia, regalando sportività, prestazioni, distinzione. La vettura francese, dotata di telaio e carrozzeria in alluminio, si ispira alla nota progenitrice, di cui è una sorta di remake.

Spinta da un motore turbocompresso di 1.8 litri da 252 cavalli, disposto in posteriore-centrale, la nuova A110 è in grado di soddisfare i bisogni della clientela, anche grazie al peso particolarmente contenuto. La vettura non sfoggia alettoni o spoiler, ma con l'attento studio aerodinamico dei diffusori e del fondo piatto garantisce deportanza e scorrevolezza in linea con le aspettative.

Alpine A110 Color Edition 2020

Alpine lancia il nuovo programma A110 Color Edition, che propone una tinta aggiuntiva e speciale, unica per ciascuna stagione, come in una collezione moda. Ogni dodici mesi, con cicli a rotazione, saranno vendute delle versioni particolari del modello, vestite di un colore al quale è affidato il compito di mettere in evidenza l'identità distintiva del marchio.

Nel 2020 l'iniziativa sta prendendo forma sulla A110S, per una edizione limitata che recupera un famoso colore del passato: il Jaune Tournesol (Giallo Girasole), con finitura opaca e non metallizzata, tanto in voga negli anni sessanta e settanta.

Nella tela si inseriscono bene gli elementi neri a contrasto, come il logo e i monogrammi Alpine, i cerchi in lega da 18" GT Race e gli inserti presenti nei fari anteriori a LED. Le pinze dei freni offrono una finitura antracite. In opzione è disponibile anche il tetto in fibra di carbonio. Sulle A110 Color Edition 2020, i badge tricolori presenti all'interno e all'esterno dell'auto sono rimpiazzati da emblemi gialli e in fibra di carbonio.

Nell'abitacolo, le cuciture grigie e la marcatura gialla a ore 12 sul volante fungono da complemento alla tinta di carrozzeria, che viene ripresa anche dai dettagli del logo Alpine sui sedili sportivi Sabelt a schienale fisso. Non cambia la scheda tecnica della A110S, offerta in questa declinazione al prezzo di 72.800 euro (IVA inclusa).

Atelier Alpine

Con Atelier Alpine prende forma un programma di personalizzazione che allarga la gamma di colori, per dare ai clienti la possibilità di configurare meglio l'auto commissionata, in relazione ai gusti personali. Si aggiungono alla palette 29 nuove tinte di carrozzeria, 3 nuove finiture dei cerchi (Bianco Lucido, Nero Lucido e Oro Brillante) e 4 nuovi colori di pinze dei freni (Grigio Chiaro, Rosso, Giallo, Oro Brillante).

Così è più facile confezionarsi un'auto su misura, magari diversa da tutte le altre. I nuovi colori del catalogo, destinati a vestire la silhouette dell'auto, si ispirano a quelli del passato Alpine, riformulati con ingredienti moderni e coi più recenti metodi di verniciatura.

Si spazia dalla sobrietà delle tinte grigio e avorio, alla brillantezza dei colori rossi, arancioni e blu, passando per gli eleganti metallizzati che si accompagnano a vernici opache più decise. Le 29 nuove tinte di carrozzeria saranno limitate ciascuna a sole 110 auto in tutto il mondo, per cui sono destinate a rimanere una rarità.