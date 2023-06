Alfa Romeo: un fitto mistero avvolge il nuovo modello

Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà tante nuove vetture con l’obiettivo di conquistare preziose quote di mercato a livello mondiale diventando un brand premium globale come desiderato dal gruppo Stellantis. La prossima auto ad arrivare sarà un SUV di segmento B che è stato confermato ufficialmente già da tempo dal numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Il suo debutto è previsto nel corso della prima metà del 2024.

Il prossimo modello di Alfa Romeo è ancora avvolto nel mistero: nonostante manchi poco al suo debutto non si conoscono nome e aspetto

Questo veicolo prenderà il posto occupato un tempo da MiTo nella gamma dello storico marchio milanese diventando la nuova entry level del marchio con un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro. Questa vettura di Alfa Romeo è importante anche per un altro motivo. Il modello sarà la prima auto del Biscione nella sua storia ad avere in gamma una versione 100 per cento elettrica. A proposito di questa auto, al momento il mistero è fitto. Non conosciamo il nome che però dovrebbe essere svelato a settembre, almeno secondo quanto lasciato intuire dal CEO Imparato.

L’altra cosa che lascia molto perplessi appassionati e addetti ai lavori e che fino a questo momento non vi sono stati avvistamenti del prototipo camuffato. Questo significa o che Alfa Romeo è stata davvero molto brava a nascondersi o che i test in strada per il nuovo modello non sono ancora iniziati e questo potrebbe rappresentare una sorta di indizio di un piccolo slittamento nel lancio del modello. Si spera che in proposito questo piccolo mistero attorno al futuro SUV compatto di Alfa Romeo possa essere risolto e possano trapelare le prime immagini e le prime informazioni del nuovo veicolo.