Alfa Romeo SUV: ecco i nomi suggeriti dai fan [RENDER]

Alfa Romeo ieri ha chiesto ai suoi fan di suggerire qualche nome sui social per quanto riguarda il SUV compatto che sarà svelato entro la metà del prossimo anno e di cui qui vi mostriamo un recente render apparso sul web e postato da alcuni siti. Tra i tanti nomi che vengono fatti per questo modello tra i più citati segnaliamo Milano, Furiosa, Giulietta, MiTo, Sempione, 33, Rombo e Junior. Anche Brennero è uno dei nomi che sta ricevendo più suggerimenti. In realtà però lo scorso anno il CEO del Biscione Imparato ha escluso che questa auto si chiamerà Brennero.

Alfa Romeo: tanti nomi suggeriti dai fan per il SUV compatto

Molto probabilmente una rivelazione del nome di questo nuovo SUV compatto avverrà a settembre. Vedremo se nel frattempo arriveranno ulteriori interessanti suggerimenti. Ad ogni modo l’iniziativa avrebbe solo scopi di marketing e alla fine il nome sarà deciso comunque dai dirigenti del Biscione che già hanno anticipato nei mesi scorsi che vogliono utilizzare un nome che faccia parte della tradizione del marchio del Biscione. Il nuovo modello sarà la futura entry level dello storico marchio milanese e la prima auto di Alfa Romeo ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Ovviamente tutto questo suscita grande curiosità attorno a questo modello che nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotto a Tychy in Polonia.



Questo nuovo modello avrà una lunghezza di circa 4,2 e avrà il compito di sostituire la mitica Alfa Romeo MiTo nella gamma del Biscione. Vedremo che notizie arriveranno nei prossimi mesi.