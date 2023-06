Alfa Romeo chiede ai fan di scegliere il nome del prossimo SUV

Alfa Romeo da sempre vanta un legame molto forte con i suoi fan che sono numerosi e tutti molto attenti a quello che accade al proprio brand automobilistico preferito. Forte di questo legame, lo storico marchio milanese sui social ha deciso di coinvolgere i suoi ammiratori nel processo decisionale relativo al nome del prossimo SUV compatto che la stessa casa del Biscione definisce come Sport Urban Vehicle e che attualmente non ha ancora un nome ufficiale, ma solo un soprannome e cioè quello di “Kid“. Questo a sottolineare le dimensioni compatte che lo caratterizzeranno.

Come si chiamerà il futuro SUV di Alfa Romeo? Il Biscione coinvolge i suoi fan

Del resto parliamo di un modello di segmento B pensato per la città che si andrà a collocare nella casella un tempo occupata da Alfa Romeo MiTo. Questo veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia da Stellantis insieme alla nuova Fiat 600 e alla Jeep Avenger su piattaforma CMP e viene definito dal Biscione come un vero e proprio “Game Changer”. Si tratta del resto di un veicolo fondamentale per la crescita ulteriore del marchio italiano che intende diventare una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno e soprattutto quali saranno i suggerimenti degli ammiratori della casa milanese. Ricordiamo che il veicolo dovrebbe essere svelato nel corso della prima metà del prossimo anno.