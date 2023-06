Nuova Fiat 600: avvistata su una bisarca in una varietà di colori [FOTO SPIA]

Nuova Fiat 600 continua a far parlare di se. Dopo la prima immagine senza veli dalla Germania e quelle arrivate dall’Italia, prima a Roma e poi a Lerici in Liguria, il nuovo SUV compatto di Fiat è stato nuovamente avvistato nelle scorse ore. Nelle immagini pubblicate sul forum del sito Autopareri, si vedono molteplici unità del modello sopra alcune bisarche. Si notano esemplari di colore rosso, nero e cappuccino.

Dal web arrivano altre foto spia per la nuova Fiat 600

Nuova Fiat 600 ormai non ha più segreti, almeno per quanto concerne il design. Non ci sono grandi sorprese dato che lo stile ricorda in parte quello della nuova 500 in parte quello della Fiat 500X. Nei giorni scorsi da Lerici il CEO di Fiat, Olivier Francois ha pure mostrato un’anteprima degli interni del nuovo modello. Adesso manca solo che venga confermata la data di presentazione ufficiale. Si vocifera che il grande debutto possa avvenire il prossimo 4 luglio nel corso di una cerimonia insieme alla nuova Fiat Topolino che è l’altra grande novità di Fiat per questo 2023 ricco di sorprese.

Ricordiamo che la nuova Fiat 600 lunga meno di 4,1 m sarà prodotta insieme a Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV in Polonia presso il sito Stellantis di Tychy. Le vendite si dovrebbero aprire subito dopo la presentazione mentre la produzione partirà di certo entro fine anno. I prezzi non sono stati ancora comunicati ma pare probabile che in sede di presentazione sarà rivelato quanto meno quello della versione di lancio.