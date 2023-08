Alfa Romeo supercar: il Biscione invita tutti i fan a vivere un momento unico [TEASER]

È in arrivo una nuova Alfa Romeo Supercar, che verrà mostrata al mondo il 30 agosto alle 17:00 ad Arese presso il museo del Biscione. Si tratta di quella che secondo alcuni potrebbe chiamarsi nuova Alfa Romeo 33, una coupé ibrida in edizione limitata, che riprenderà il nome e lo spirito della mitica 33 Stradale del 1967.

A poco più di 48 ore dal debutto ultimo teaser per la nuova Alfa Romeo supercar che secondo alcuni si chiamerà nuova 33

Per accendere la curiosità e la passione dei fan, Alfa Romeo ha diffuso un ultimo teaser che mostra una parte del frontale della sua nuova supercar. La nuova 33 sarà una vettura da favola, prodotta forse in soli 33 esemplari, con un prezzo molto alto e prestazioni da vertigine. L’auto del Biscione avrà un telaio unico in fibra di carbonio, derivato da quello della Maserati MC20, con cui avrà in comune anche il motore V6 Nettuno da 3 litri e oltre 600 cavalli. A differenza della Maserati, però, la super car del Biscione avrà anche un’unità elettrica, che potrebbe portare la potenza totale attorno agli 800 cavalli. Si dice anche che come omaggio all’antico modello la velocità massima possa essere di 333 km/h.

La nuova Alfa Romeo supercar avrà come uno dei suoi principali punti di forza il design che sarà a dir poco innovativo riprendendo alcuni elementi distintivi della 33 Stradale originale, ma con un tocco di modernità. La nuova sportiva della casa automobilistica del Biscione dunque rappresenterà una sorta di fiore all’occhiello di una gamma rinnovata che nei prossimi anni sarà arricchita con il lancio di un nuovo modello ogni anno a partire dal SUV compatto che vedremo il prossimo anno.