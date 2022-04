Alfa Romeo 33 Stradale: la nuova supercar potrebbe arrivare nel 2023

L’Alfa Romeo ha lavorato duramente per reinventarsi e dimostrare di appartenere alle migliori case automobilistiche Premium al mondo. Per questo il marchio del Biscione ha in programma di lanciare una nuova auto ogni anno prima che l’intera gamma diventi elettrica.

I modelli esistenti, inclusa l’Alfa Romeo Giulia, presto diventeranno completamente elettrici, ma non sono tutte cattive notizie. In effetti il forum Auto Pareri afferma che ai concessionari sarebbero stati già mostrati i rendering di un nuovo entusiasmante modello. Tecnicamente si tratta della rinascita di una vecchia icona sportiva, la splendida 33 Stradale.

16 elettriche e 16 termiche

I post sul forum affermano che un omaggio alla storica supercar verrà creato in una serie molto limitata, ma non tutti gli esemplari saranno elettrici. 16 saranno infatti prodotti con un motore termico e altri 16 saranno prodotti con un powertrain elettrico alimentato da batterie.

In totale ci saranno dunque 32 unità, ma probabilmente una 33esima verrà creata come una sorta di modello di lancio che potrebbe essere messo all’asta per beneficenza o semplicemente conservato dall’Alfa Romeo per la propria collezione. Qualunque siano i numeri finali, c’è da scommettere che tutti andranno esauriti non appena la nuova 33 Stradale sarà confermata.

Durante la presentazione del nuovo SUV Alfa Romeo Tonale, il capo dell’Alfa Jean-Philippe Imparato aveva fatto riferimento alla 33 Stradale e alla Spider ‘Duetto’, parlando di future auto sportive, quindi questa voce sembra avere un certo peso.

In arrivo il prossimo anno?

E se ai concessionari sono stati effettivamente mostrati i rendering di una 33 Stradale rinata, sembrerebbe che l’Alfa sia molto seria nel portare questa vettura sul mercato e che stia già comprovando un’eventuale risposta da parte dei clienti.

Rispetto al design di questa futura supercar targata Alfa Romeo, per fortuna, Imparato ha promesso che “non mancherà mai di rispetto al design Alfa“. Speriamo che la nuova 33 Stradale arrivi, come previsto dalle indiscrezioni, già il prossimo anno.