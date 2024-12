Alfa Romeo serie speciale Intensa: lusso e sportività in edizione limitata

In vista dei futuri arrivi delle nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, la casa del Biscione presenta la serie speciale Alfa Romeo Intensa, che debutterà al Salone dell’auto di Bruxelles nel gennaio 2025. Questa serie, disponibile per tutti i modelli della gamma, tra cui Junior, Tonale, Stelvio e Giulia, si distingue per l’adozione di dettagli estetici esclusivi e una dotazione di equipaggiamenti di alta gamma.

Un elemento di spicco della versione Alfa Romeo Intensa è il design aggiornato delle ruote, caratterizzato dalla forma di un quadrante telefonico e da una finitura in grigio Dark Miron con accenti in oro chiaro. Le ruote variano in dimensioni: 18 pollici per l’Alfa Romeo Junior, 19 pollici per la Giulia e 20 pollici per le versioni Tonale e Stelvio. Ogni modello è dotato di pinze dei freni nere con la scritta dorata “Alfa Romeo” e dettagli esterni neri che accentuano il look sportivo e sofisticato.

Particolare attenzione è stata dedicata agli interni, dove i progettisti hanno introdotto finiture in alluminio e dettagli distintivi che esaltano l’anima italiana del design Alfa Romeo. Per la Giulia e la Stelvio Intensa, si aggiungono le calotte degli specchietti retrovisori con i colori della bandiera italiana, un bracciolo centrale rosso fuoco e cuciture eleganti, che conferiscono un tocco di classe.

La Tonale Intensa, aggiornata recentemente, offre interni moderni e sofisticati, con rivestimenti in Alcantara e inserti color cuoio. Le cuciture bicolore, che combinano cuoio e beige, donano un effetto visivo raffinato e distintivo. La Junior, la più compatta della gamma, sfoggia interni con rivestimenti in Alcantara e cuciture cuoio-grigio antracite, per un mix di eleganza e sportività.

La serie Intensa sarà protagonista al Salone dell’Automobile di Bruxelles dal 10 al 19 gennaio, dove saranno esposti i modelli Tonale, Stelvio e Junior 280 Veloce, oltre alla leggendaria 33 Stradale. Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per scoprire il nuovo volto di Alfa Romeo, che promette di affascinare appassionati e curiosi con un design senza compromessi.