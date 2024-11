Alfa Romeo Junior: il B-SUV è finalista al “Car Of The Year” 2025

Dopo una scrematura, sono state scelte le 7 finaliste del premio internazionale “Car Of The Year 2025“, destinato ad una delle auto commercializzate nel corso del 2024. Del ristretto gruppo fa parte l’Alfa Romeo Junior, che ha superato la prima selezione, partendo dalle 42 auto in concorso. Il suo ingresso nella short list è giunto dopo l’attenta selezione eseguita da 60 giornalisti dell’auto, provenienti da 23 paesi diversi.

Da oggi la giuria concentrerà le sue attenzioni su queste 7 finaliste, valutandole accuratamente, in base a dei parametri molto rigorosi, per decretare la vincitrice dell’ambito premio. Questa sarà svelata in Belgio, il 10 gennaio prossimo, nel corso del Salone Internazionale di Bruxelles. Gli uomini del “biscione” sperano che la loro auto riesca ad imporsi, ma già adesso esprimono soddisfazione per la presenza del modello nella ristretta rosa conclusiva di un concorso come il “Car Of The Year”, la cui caratura è di altissimo livello.

L’Alfa Romeo Junior ha segnato il ritorno della casa milanese nel segmento delle compatte. Il B-SUV lombardo punta a conquistare anche il cuore dei giovani, con un inedito linguaggio di design. Fra i suoi plus, una tecnologia avanzata in termini connettività e dinamica di guida, racchiusa in un look accattivante.

Sul piano propulsivo, l’Alfa Romeo Junior viene proposta nelle configurazioni Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, offerta anche nella variante a trazione integrale Q4, ed elettrica, in 2 declinazioni di potenza: 156 CV per la versione standard, 280 CV per il più sportivo allestimento Veloce, che interpreta meglio il DNA muscolare del “biscione”. Riuscirà questo modello a guadagnare il titolo di “Car Of The Year 2025”? Lo sapremo fra qualche settimana. Intanto i vertici aziendali gioiscono per l’inserimento nella short list delle 7 finaliste.