Alfa Romeo: 33 Stradale ed alcune anteprime al Bruxelles Motorshow 2025

Alfa Romeo guarda con interesse al Motorshow di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025. La casa del “biscione” annuncia la sua presenza al salone belga, dove offrirà un’anteprima mondiale della nuova serie speciale “Intensa”, un allestimento unico, con dettagli esclusivi, declinato su tutta la gamma e portato nello spazio espositivo dai SUV Tonale e Stelvio.

La stessa cornice ambientale farà da sfondo al debutto internazionale della Junior Q4, a motorizzazione ibrida, con i due cuori elettrici disposti sui due assi, garantendo trazione sulle 4 ruote, per un grip eccellente nelle diverse condizioni di guida.

Il ruolo principale, nel palcoscenico di Bruxelles, sarà però guadagnato dalla nuova Alfa Romeo 33 Stradale, coupé a due posti di grande fascino che rende omaggio all’omonima auto del 1967, ma con una scheda tecnica proiettata verso il futuro. Anche qui c’è una perfetta miscela di bellezza e ingegneria, pur se con un look meno armonico e sensuale di quello della progenitrice, disegnata con sublime grazia da Franco Scaglione.

Costruita in soli 33 esemplari, con un processo artigianale unico, la coupé dei nostri giorni regala un’esperienza di guida esaltante, come ha avuto modo di sperimentare il pilota Valtteri Bottas in un recente test al Balocco. Sotto la vistosa carrozzeria, con tanti riferimenti visivi all’antesignana, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale ospita un motore a 6 cilindri biturbo da 3.0 litri, con oltre 620 CV al servizio delle emozioni. In alternativa è disponibile un powertrain full electric da oltre 750 CV, ma le preferenze dei clienti sono andate quasi tutte al primo. Noblesse oblige!

Il telaio, in fibra di carbonio, è stato progettato insieme a Dallara: garantisce leggerezza e robustezza. Stretta la parentela con la Maserati MC20, da cui il modello discende, ma con un carattere molto più specifico. Le prestazioni della nuova Alfa Romeo 33 Stradale sono stratosferiche, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di 333 km/h. In Belgio questa supercar saprà guadagnare la scena.