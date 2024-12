Alfa Romeo 33 Stradale con Valtteri Bottas in pista a Balocco | Video

Valtteri Bottas, pilota della Sauber in F1, ha avuto la possibilità di mettere alla frusta l’esclusiva Alfa Romeo 33 Stradale, fiore all’occhiello del marchio del “biscione”, con riferimento alla sua era moderna. Il test si è svolto nella pista del Centro Sperimentale di Balocco. In quella cornice il driver finlandese ha messo a disposizione la sua sensibilità di guida per fornire feedback essenziali per il set-up finale del modello.

Le prove dinamiche hanno consentito a Bottas di apprezzare immediatamente il carattere della supercar milanese, che lo ha felicemente impressionato anche per il modo in cui mette a suo agio chi sta al volante, con un carattere amichevole e non scorbutico. Questo regala la possibilità di godere del suo potenziale anche a quanti non indossano abitualmente tuta e casco. Pure l’agilità e il sound hanno conquistato il suo cuore.

Per Valtteri Bottas, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale regala un’esperienza a bordo prossima alla perfezione. Non è la prima volta che il pilota della Sauber in F1 si siede al posto guida del modello. Lui fa parte dell’esclusivo “Club 33” (ossia della ristretta cerchia degli acquirenti della vettura) e, fin dagli albori del progetto, è stato coinvolto in diverse fasi decisionali connesse al suo sviluppo.

Nel test del Balocco, andato in scena col “prototipo 00”, il driver nordico è stato assistito da una squadra di ingegneri, che hanno ascoltato con cura ogni sua parola, specie con riferimento al bilanciamento, al sistema frenante e al road handling. Tutti elementi che concorrono ad offrire un’esperienza di guida al top, come da obiettivi progettuali.

Ricordiamo che l’Alfa Romeo 33 Stradale è disponibile anche in versione full-electric da 750 CV, ma quasi tutti gli esemplari sono stati scelti col motore endotermico, preferito pure da Valtteri Bottas. Si tratta di un V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata, che mette sul piatto oltre 620 CV di potenza, scaricati a terra, sulle ruote posteriori, col supporto di un cambio DCT a 8 velocità. Quanto basta per bruciare in 3 secondi il passaggio da 0 a 100 km/h e per raggiungere una punta velocistica di 333 km/h.