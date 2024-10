Maserati MC20 Cielo per i fratelli Maserati, custodi del DNA di famiglia

La Maserati MC20 è l’auto più sportiva del listino attuale del “tridente”. Questa supercar affascina sin dal primo sguardo, per le note scritte nel suo pentagramma stilistico. Ogni esemplare appartiene a una razza speciale, ma ce n’è uno che ha un tocco di magia in più. Si tratta di quello, su misura, realizzato per due clienti particolari: i fratelli Ettore e Alberto, nipoti di Ettore Maserati, fondatore, insieme ad Alfieri ed Ernesto, della casa automobilistica modenese.

La consegna della vettura, allestita espressamente per i due discendenti della nobile stirpe, ha preso forma nel mese di settembre, presso la storica sede aziendale di via Circo Menotti, ma solo ora ne è stata data notizia. Superfluo dire che i destinatari di questa Maserati MC20 Cielo “bespoke” sono dei grandi appassionati d’auto: buon sangue non mente.

All’origine dello shopping c’è stato il desiderio di Ettore e Alberto di lasciare ai propri figli un ricordo tangibile del brand nato in famiglia e che oggi vanta 110 anni di blasonata storia. Una lunga tradizione, fatta di modelli stradali e da gara speciali che, talvolta, hanno scritto pagine indelebili nell’antologia delle quattro ruote.

Sul fronte propulsivo, per la supercar in esame è stata scelta l’unità V6 Nettuno da 630 CV. Non poteva esserci altra scelta per chi ama l’eccellenza meccanica. Qui le alchimie elettriche, vigorose sul piano prestazionale ma sterili su quello emotivo, pagano i loro limiti.

Nella versione su misura dei nipoti di Ettore, la Maserati MC20 Cielo guadagna un’identità specifica e 100% made in Modena. Ci sono dettagli distintivi e finiture di lusso, nate nell’ambito del programma di personalizzazione Fuoriserie, per dare un tocco ricercato ed esclusivo al modello, omaggiando al meglio la storia più luminosa del marchio.

Questa vettura “bespoke” ha un valore affettivo e simbolico inestimabile, poiché custode del DNA e della storia di un’intera famiglia. Sul fronte estetico, si nota la livrea Blu Infinito, arricchita dalla doppia striscia in Bianco Pastello che conferisce all’esemplare un’indole ancora più sportiva. L’armonico contrasto tra la brillante vernice e le finiture in stile racing è suggellato dal “tridente” in Grey Pastel in bella mostra sul tonneau, dove “riposa” il cuore rombante del modello.

Ampio, fuori, l’uso di materiali compositi, grazie al pacchetto in fibra di carbonio, che trova corrispondenza espressiva nell’allestimento dell’abitacolo, la cui scena è dominata dall’Alcantara e dalla finiture Nero/Blu New. Diversi loghi e badge rimarcano la specialità della “MC20 Maserati per Maserati”. Le pinze freno in Rosso e i cerchi da 20 pollici in Glossy Black completano degnamente il quadro. Questa coupé è la perfetta ambasciatrice di una prestigiosa storia, traghettata nell’era contemporanea.