Maserati MC20 Icona e Leggenda: serie speciali per il 20° anniversario della MC12

Con le Maserati MC20 Icona ed MC20 Leggenda, la casa modenese celebra il suo heritage sportivo. Sono due versioni speciali della coupé a 2 posti secchi, regina emotiva dell’attuale listino del marchio. In esse si legge una connessione visiva, nella livrea, con l’iconica e vincente MC12, hypercar derivata dalla Ferrari Enzo che, nel 2004, ha segnato il ritorno del “tridente” nell’universo dorato del motorsport, dopo 37 anni di assenza dalle scene.

Ad otto lustri da quel rientro, era doveroso un omaggio alla “belva” emiliana, lanciata prima in allestimento stradale e poi sviluppata in chiave racing, con un pacchetto tecnico e prestazionale d’eccellenza, che ne fece un punto di riferimento nei campionati GT, dove si impose in modo autorevole. Per onorare al meglio le due declinazioni della MC12, sono state ora lanciate altrettante serie speciali della Maserati MC20, spinte dal motore V6 Nettuno e in tiratura limitata di 20 esemplari ciascuna.

Due auto celebrative di grande effetto

A caratterizzarle ci pensano una veste estetica specifica e alcuni contenuti ad hoc, che prendono ispirazione rispettivamente dalla MC12 Stradale e dalla MC12 GT1 Vitaphone. La livrea della Maserati MC20 Icona richiama alla mente la prima, con l’accostamento fra il Bianco Audace Matte e il Blu Stradale tipico della sua antenata più estrema e che, a sua volta, fu ereditato da altri esemplari del marchio.

Gli interventi, ovviamente, non si limitano alla sola veste cromatica, ma riguardano anche i dettagli, speciali ed esclusivi, frutto del programma di personalizzazione Fuoriserie. Di particolare rilievo i coprimozzi di colore argento, con logo del “tridente” in blu a contrasto, presenti al centro delle ruote cromate, e la copertura del motore in fibra di carbonio.

Anche una veste racing per la Maserati MC20

La Maserati MC20 Leggenda si ispira alla pluripremiata MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, che mise a segno successi di grandissimo spessore in pista. Ecco perché, come lei, sfoggia una livrea Nero Essenza e Digital Mint Matte. Anche qui ci sono diversi contenuti del programma di personalizzazione Fuoriserie, che comprendono: cerchi Tridente in Nero Lucido con coprimozzi Nero Opaco e Tridente Digital Mint, le pinze freno verniciate di nero, il logo aziendale in giallo su griglia, portiere e montante C.

Su entrambe le versioni di queste Maserati MC20 in serie speciale ci sono degli interni corsaioli, con sedili da corsa monoscocca leggeri a 4 vie. Non manca il badge identificativo dei preziosi allestimenti, sulla cover che custodisce il potente motore Nettuno. Altri contenuti comuni alle due vetture sono: il sofisticato sistema audio Sonus faber, il pacchetto interno in fibra di carbonio, il differenziale autobloccante elettronico (E-LSD), il suspension lifter, i sistemi blind stop & rear cross path.