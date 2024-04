Maserati MC12: 20 anni di emozioni nel segno del “tridente”

In questo momento la casa del “tridente” non sta attraversando una fase felice, ma saprà riprendersi con la forza della sua storia e della sua energia, ben illustrata dalla Maserati MC12. Questa vettura da sogno fu prodotta tra il 2004 e il 2005. Sono passati 20 anni dal debutto in società del modello: una conferma del fatto che il tempo vola.

In totale furono 50 gli esemplari prodotti. Oggi sono delle perle rare, molto ricercate dai collezionisti nelle aste internazionali. Una dose significativa del suo fascino giunge dal trattamento stilistico della carrozzeria, che ricorda quella dei prototipi di Le Mans degli anni romantici dell’automobilismo.

Estetica ammaliante per la Maserati MC12

Sensuale, aggressiva e generosamente dimensionata, la Maserati MC12 sembra un’astronave in mezzo alle altre vetture. Quando un esemplare fa la sua comparsa sulle strade di tutti i giorni, diventa catalizzante per gli sguardi di tutti. Impossibile non accorgersi della sua presenza, molto scenografica.

Lunga 5143 mm, larga 2096 mm, alta 1205 mm e con un passo di passo 2800 mm, questa belva modenese deve il vigore dei suoi tratti alla matita di Giorgetto Giugiaro. Nella vista frontale e di 3/4 anteriore è uno spettacolo. Meno riuscita la parte posteriore, che ha pagato dazio ai bisogni funzionali: su tutti la necessità di garantire una deportanza di alto livello.

Forza dinamica a cielo aperto

Fra i punti di forza del modello, la possibilità di godere en plein air della sua energia, grazie al tettuccio rigido asportabile. Sotto il lungo cofano posteriore trova accoglienza un monumento dell’arte ingegneristica: un motore V12 da 6.0 litri di cilindrata, nato a Maranello.

Si tratta della stessa unità propulsiva della Ferrari Enzo, qui “depotenziata” a 620 cavalli, esercitati su un peso di 1335 chilogrammi. Ne deriva un quadro prestazionale di altissima gamma. La Maserati MC12, infatti, è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3.8 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 330 km/h.

Tecnologia ed emozioni sulla MC12

Le danze della vettura, di taglio chirurgico, sono accompagnate da musicalità meccaniche di straordinario fascino, che incantano sin dalla prima nota. Anche il telaio, in fibra di carbonio, è lo stesso della Ferrari Enzo, di cui è una sorella. La progettazione di questo “tridente” sfacciato si avvalse della collaborazione di Dallara.

La selezione delle marce avviene con un cambio elettroattuato a 6 rapporti, veloce nei passaggi e pratico nell’uso. Grazie ad esso, non si tolgono le mani dal volante, garantendo una dose aggiuntiva di sicurezza attiva. A rallentare la Maserati MC12 ci pensano dei grossi dischi della Brembo, che svolgono bene il loro lavoro. L’impianto frenante si giova dell’ABS. Nella versione da gara, questa vettura si prese molte soddisfazioni in pista.