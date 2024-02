Maserati Levante: stop definitivo alla produzione dal 31 marzo

Il 31 marzo a Mirafiori si ferma in maniera definitiva la produzione di Maserati Levante. Il SUV della casa automobilistica del Tridente uscirà definitivamente di scena in attesa della sua erede che però non dovrebbe arrivare prima del 2027. Ovviamente i sindacati non hanno preso bene la notizia dicendo che si tratta dell’ennesima conferma che la situazione nello stabilimento di Stellantis è molto critica per il futuro specie se si considera che attualmente sulle 33 Maserati che vengono prodotte ogni giorno in quella fabbrica ben 25 sono Levante.

La Fiom chiede l’intervento del governo e un incontro con Stellantis per capire quello che accadrà nei prossimi anni nello stabilimento di Mirafiori. Quanto all’erede di Maserati Levante come abbiamo detto poc’anzi arriverà nel 2027 e sarà solo elettrica al 100 per cento. Secondo Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino, lo stop alla produzione rappresenta “un’ulteriore notizia negativa per Mirafiori, che conferma l’urgenza di discutere con Stellantis e con le istituzioni della missione produttiva dello stabilimento. Mirafiori rappresenta il baricentro dell’auto in Italia e come tale deve essere valorizzato”.

Questa notizia si aggiunge alla cassa integrazione di quasi 2 mesi annunciata per la fabbrica tra marzo e aprile. Vedremo dunque che novità arriveranno da Mirafiori a proposito del futuro.