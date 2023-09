Alfa Romeo prepara quattro nuovi modelli: Milano, Giulia, Stelvio e l’ammiraglia

Alfa Romeo, il marchio storico del gruppo Stellantis, ha in programma di lanciare quattro nuovi modelli entro il 2027, per rilanciare la sua gamma e riconquistare i suoi fan. Secondo indiscrezioni i quattro modelli saranno la nuova Milano, la nuova Giulia, la nuova Stelvio e la nuova ammiraglia.

Alfa Romeo si prepara al lancio di 4 nuovi modelli che cambieranno radicalmente la sua gamma nei prossimi anni

La nuova Milano, il cui nome per il momento rimane un semplice soprannome dato che non ci sono conferme ufficiali, sarà la erede della Giulietta, la compatta che ha debuttato nel 2010 e che ha venduto oltre 400.000 esemplari in Europa. La nuova Milano sarà basata sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, la stessa che viene utilizzata da Jeep Avenger e Fiat 600. La nuova Milano sarà un modello ibrido plug-in, e avrà un design più sportivo e dinamico. Il nuovo B-SUV debutterà a metà del 2024.

La nuova Giulia sarà invece la seconda generazione della berlina media, che ha debuttato nel 2016. La nuova Giulia sarà basata sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, la stessa che sarà utilizzata dalla nuova Peugeot 508 e dalla nuova DS9. La nuova Giulia sarà un modello totalmente elettrico, e avrà un design più elegante e raffinato. La nuova Giulia dovrebbe arrivare nel 2025.

La nuova Stelvio sarà la seconda generazione del SUV medio-grande, che ha debuttato nel mondo. La nuova Stelvio sarà basata sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, la stessa della nuova Giulia. La nuova Stelvio sarà un modello totalmente elettrico, e avrà un design più robusto e aggressivo. La nuova Stelvio dovrebbe arrivare nel 2026.

La nuova ammiraglia rappresenterà il ritorno del brand del Biscione nel segmento E. La vettura sarà basata sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis. La nuova ammiraglia sarà un modello totalmente elettrico, e avrà un design più lussuoso e distintivo. La vettura forse sarà sviluppata negli USA e arriverà nel 2027. Alfa Romeo ha annunciato di voler diventare un marchio leader nella mobilità sostenibile e nella sportività, in linea con la strategia del gruppo Stellantis.