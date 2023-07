Alfa Romeo: piano di 10 anni per conquistare la Cina

Alfa Romeo nelle scorse ore è stata protagonista di un evento in cui è stato celebrato il made in Italy che si è tenuto a Shanghai alla presenza del numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, all’Ambasciatore d’Italia, Massimo Ambrosetti e Console Generale Tiziana D’Angelo. Qesta è stata l’occasione per presentare il nuovo piano decennale della casa automobilistica milanese per quanto concerne la Cina.

Alfa Romeo svela i suoi piani per conquistare la Cina nei prossimi 10 anni

Il mercato cinese continua ad essere di grande interesse per Alfa Romeo che vuole diventare una sorta di brand globale premium di Stellantis. La Cina insieme agli Stati Uniti è considerato il mercato più importante e di conseguenza fare bene li diventa un imperativo. Durante l’evento sono state presentate le nuove Giulia e Stelvio che hanno subito di recente un restyling e che adesso finalmente arrivano anche in Cina.

Inoltre è stato anticipato il nuovo piano del marchio che prevede il lancio di numerose novità nel paese tra cui le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e più avanti due nuove vetture di segmento E. Una di queste sarà quasi certamente una nuova ammiraglia lunga quasi 5 m che sarà affiancata da un SUV rivale tra le altre di BMW X5. Non arriverà in Cina il nuovo SUV compatto che sarà presentato il prossimo anno. Vedremo dunque a proposito della Cina quali altre novità arriveranno da Alfa Romeo.