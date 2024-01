Alfa Romeo Milano: sarà diverso da come è stato mostrato fino ad ora?

Alfa Romeo Milano è la prossima novità della casa automobilistica del Biscione per il 2024. Il suo debutto è previsto ad aprile. Lo scorso anno sul web sono state pubblicate presunte foto leaked del modello che vi abbiamo mostrato in diverse occasioni. Secono alcune indiscrezioni rilanciate dal forum del sito Autopareri la versione di produzione dell’atteso modello sarà diverso dalle immagini che abbiamo visto fino ad ora.

Forse Alfa Romeo Milano avrà un design diverso dalle immagini trapelate fino ad ora

Questo almeno secondo i concessionari di Alfa Romeo che avrebbero già visto in anteprima il SUV compatto. Ci sarebbero in particolare differenze per quanto concerne il frontale che sarebbe leggermente diverso dal modello fino ad ora mostrato. Alfa Romeo Milano sarà un SUV lungo circa 4,2 metri su piattaforma CMP. Il luogo di produzione scelto per questo modello è lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Questa auto avrà una versione entry level che sarà ibrida e potrebbe costare intorno ai 26 mila euro.

Ci saranno in gamma anche un paio di versioni elettriche tra cui una con motore da 156 cavalli e autonomia di 400 km. Si tratta della stessa motorizzazione di Jeep Avenger e Fiat 600. Ci dovrebbe essere anche una versione elettrica ad alte prestazioni con motore da 230 – 240 cavalli. Infine dovrebbe far parte della gamma anche una versione ibrida con trazione integrale Q4.

Alfa Romeo Milano avrà un ruolo molto importante nella gamma dello storico marchio milanese. Come futura entry level dovrebbe far aumentare di molto le sue vendite in particolar modo nei principali mercati dell’Europa.