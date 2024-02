Alfa Romeo Milano: 27.000 euro il prezzo di partenza?

Alfa Romeo Milano è la prossima novità prevista per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è previsto il prossimo 10 aprile. Nel frattempo continuano i test in strada per il nuovo modello destinato ad avere un ruolo importante nella gamma della casa milanese come sua futura entry level.

Alfa Romeo Milano: il futuro entry level del Biscione debutterà il prossimo 10 aprile

A proposito di Alfa Romeo Milano man mano che ci avviciniamo al suo debutto sono sempre di più le persone che si chiedono quale sarà il suo prezzo di partenza. Al momento non vi sono notizie certe in proposito. Ipotizziamo però che la versione d’ingresso con motore ibrido possa partire da circa 27.000 euro. Le prime consegne potrebbero avvenire subito dopo la fine dell’estate. In gamma ci sarà spazio anche per una versione elettrica al 100 per cento con motore da 156 cavalli e autonomia di 400 km che potrebbe essere la prima a debuttare in aprile.

Successivamente è previsto anche l’arrivo di una versione ibrida ad alte prestazioni con motore da 240 cavalli. Questo SUV compatto sarà lungo 4,2 metri e avrà un assetto molto sportivo. Di recente il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero Romanos ha dichiarato di aver provato in pista Alfa Romeo Milano e di averlo trovato davvero divertente da guidare. Vedremo dunque che novità arriveranno il prossimo 10 aprile. Siamo sicuri però che già nelle prossime settimane arriveranno nuovi indizi sulle caratteristiche di questo atteso modello.