Alfa Romeo Milano: pubblicate nuove immagini del SUV che debutterà il 10 aprile

Alfa Romeo Milano debutterà il prossim0 10 aprile. Lo ha confermato da pochi minuti la casa automobilsitica del Biscione che già in precedenza aveva confermato che la presentazione di questo atteso SUV compatto sarebbe avvenuta proprio a Milano, città che da il nome al nuovo modello entry level. Nel frattempo continua lo sviluppo del nuovo veicolo di Alfa Romeo con gli ingegneri del Biscione che continuano i test in pista al Balocco.

Il 10 aprile il debutto ufficiale di Alfa Romeo Milano

L’obiettivo è quello di garantire che Alfa Romeo Milano sia una vera Alfa Romeo sia come piacere di guida che come tenuta di strada. Questa sarà la prima auto della casa milanese ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Si tratta dunque di un grande passo verso il futuro per Alfa Romeo che dal 2027 venderà solo auto elettriche. A Balocco sotto la supervisione dell’esperto Domenico Bagnasco, si cerca di dare a questo modello una messa a punto con tutte le caratteristiche tipiche di una Alfa Romeo. A capo del progetto, Stefano Cereda, che è stato in passato protagonista di tanti progetti importanti in casa del Biscione a cominciare dalla piattaforma modulare Giorgio.

Lo sviluppo tecnico di Alfa Romeo Milano è a cura di Luigi Domenichelli che è un esperto ingegnere italiano che avrà il compito di perfezionare il SUV in termini di prestazioni, durabilità e comfort. Nel frattempo il Biscione ha colto l’occasione per mostrare nuove immagini del prototipo camuffato del suo SUV futura entry level della sua gamma con un prezzo di partenza che si preannuncia particolarmente interessante.