Alfa Romeo ha recentemente svelato due nuove versioni speciali e limitate delle sue vetture iconiche: la Giulia e la Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Queste edizioni sono state lanciate per commemorare il trionfo storico del marchio alla Mille Miglia del 1928, una delle gare più prestigiose al mondo. La produzione sarà estremamente esclusiva, con solo 275 unità della Giulia Quadrifoglio Super Sport e 175 della Stelvio Quadrifoglio Super Sport disponibili globalmente.

Giulia e la Stelvio Quadrifoglio Super Sport, dettagli esclusivi

Queste auto non sono solo rare, ma incarnano l’essenza della sportività e della sofisticazione tecnica. Il loro design è un omaggio al patrimonio delle corse di Alfa Romeo, enfatizzato da una reinterpretazione dello stemma Quadrifoglio: per la prima volta in oltre un secolo, il tradizionale sfondo bianco del triangolo è stato sostituito con uno nero, conferendo un aspetto più audace e solido all’iconico simbolo.

Ogni dettaglio delle Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport è stato curato per ottimizzare le prestazioni. Il motore V6 da 2.9 litri, che produce 520 cavalli, è abbinato a un differenziale meccanico a slittamento limitato e una calibrazione specifica derivata dalla Giulia GTA. Queste caratteristiche migliorano la trazione e la gestione del veicolo, aumentando la stabilità e l’agilità, particolarmente nelle curve.

Esteticamente, queste vetture si distinguono per il nuovo logo Quadrifoglio su sfondo nero e per l’utilizzo estensivo della fibra di carbonio, che appare sul tetto (opzionale sulla Giulia), nella ‘V’ dello scudetto anteriore, e sugli specchietti retrovisori. Inoltre, sia la Giulia che la Stelvio sono equipaggiate con i distintivi cerchi in lega sportivi Teledial di Alfa Romeo, e presentano una verniciatura esclusiva in Rosso Etna tristrato o Nero Vulcano metallizzato, mentre la Giulia è disponibile anche in Bianco Alfa.

Le innovazioni tecnologiche includono i nuovi proiettori ‘3+3’ con fari adattivi a matrice Full-LED che migliorano la visibilità e riducono l’affaticamento degli occhi, offrendo un’illuminazione ottimale in tutte le condizioni. Questo sistema non solo migliora la sicurezza ma contribuisce anche al risparmio energetico.

Gli interni delle vetture riflettono la stessa passione per le prestazioni sportive. Presentano finiture in fibra di carbonio rossa 3D su plancia, tunnel centrale e pannelli delle porte. I poggiatesta anteriori sono decorati con cuciture dei loghi Alfa Romeo e Super Sport in rosso e marcature che indicano lo status di edizione limitata. Il volante è rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e dettagli in fibra di carbonio, aggiungendo un tocco di lusso e esclusività.

Dettagli tecnici di nuovo livello

La dinamica di guida è ulteriormente potenziata dall’uso di materiali ultraleggeri, come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione e altre parti aerodinamiche esterne. Sia la Giulia che la Stelvio beneficiano di un impianto di scarico Akrapovič, noto per il suo suono distintivo, che eleva l’esperienza di guida.

Infine, il sistema di infotainment e le tecnologie di guida autonoma sono facilmente accessibili grazie all’interfaccia uomo-macchina intuitiva, che include uno schermo TFT completamente digitale da 12,3 pollici, offrendo una panoramica completa delle prestazioni del veicolo. Queste nuove edizioni non solo celebrano una ricca eredità, ma promettono anche di portare l’esperienza Alfa Romeo a un nuovo livello di eccellenza.