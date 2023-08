Alfa Romeo: la supercar V6 in edizione limitata farà sognare [RENDER]

Il 30 agosto Alfa Romeo presenterà una nuova super car con motore V6 in edizione limitatissima. Manca ormai pochissimo al lancio di questo atteso modello di cui si parla ormai da molto tempo. Questa super car si dovrebbe chiamare Alfa Romeo 33 e sarà ispirata alla leggendaria 33 Stradale del 1967. La vettura sarà presentata il 30 agosto a Milano, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, e sarà prodotta in soli 33 esemplari, ognuno dei quali costerà oltre un milione di euro.

Tutto pronto per il debutto della nuova super car di Alfa Romeo che si dovrebbe chiamare 33

La nuova Alfa Romeo 33 sarà una vettura sportiva e raffinata, con una linea dinamica ed elegante, ispirata alla mitica vettura del passato. Il frontale sarà caratterizzato da una calandra esagonale con il logo del Biscione al centro, affiancata da fari a LED sottili e aggressivi. Il profilo laterale sarà slanciato e muscoloso, con una linea di cintura alta e una linea di spalla bassa. Il posteriore sarà arrotondato e pulito, con un lunotto inclinato e un portellone pratico e capiente.

“Questo progetto è un sogno che si avvera, ispirato da un team audace che voleva realizzare qualcosa di unico”, ha dichiarato il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato. Il numero uno della casa automobilistica del Biscione ha continuato dicendo che questa vettura “contribuirà al DNA” del marchio, accennando a un design ispirato al patrimonio storico del brand milanese che fa parte del gruppo Stellantis. Imparato ha anche affermato che la 33 non sarà solo un’auto da pista, ma che potrà essere guidata ogni giorno, nonostante il suo elevatissimo prezzo e posizionamento. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in sede di presentazione.