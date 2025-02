Un concentrato di potenza, design e tecnologia avanzata a 36.672 euro. Alfa Romeo rivoluziona il segmento delle compatte premium con il lancio della nuova Junior Ibrida Q4, disponibile da febbraio 2025 in tutti gli showroom italiani. La vettura introduce una novità assoluta nel suo segmento: un sistema di trazione integrale Q4 abbinato a una motorizzazione ibrida da 48V.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: il motore

L’innovativo sistema ibrido combina le prestazioni di un motore turbo 1.2 da 145 CV con due unità elettriche da 21 kW, strategicamente posizionate sugli assi. Il primo motore elettrico si integra nella trasmissione automatica anteriore, mentre il secondo, montato posteriormente, garantisce una coppia impressionante di 1900 Nm sulle ruote posteriori, assicurando una guida dinamica e sicura in ogni condizione.

L’estetica della Junior Ibrida Q4 si distingue per elementi distintivi come il nuovo scudetto “Leggenda”, i gruppi ottici Full LED e i cerchi in lega da 18 pollici. L’abitacolo premium vanta sedili Spiga riscaldabili, un display da 10.25 pollici per l’infotainment e finiture in alluminio, creando un ambiente sofisticato e confortevole.

Soluzione finanziaria

Il sistema DNA offre quattro modalità di guida personalizzabili – Dynamic, Natural, Q4 e Advanced Efficiency – mentre le sospensioni MultiLink posteriori garantiscono un comportamento dinamico superiore. Questa versatilità rende la Junior Ibrida Q4 adatta tanto agli appassionati di guida sportiva quanto ai professionisti alla ricerca di un’auto prestigiosa e funzionale.

La proposta commerciale prevede un’interessante formula finanziaria con rate mensili di 300 euro, posizionando strategicamente il modello nel competitivo mercato delle compatte premium. La nuova Junior Ibrida Q4 si affianca alle versioni Full Electric e Ibrida, completando una gamma che risponde alle diverse esigenze della clientela moderna.