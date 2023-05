Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato: ‘Qualità a 360° e stabilità sono le due priorità assolute’

Dopo aver concluso positivamente il 2022, Alfa Romeo è ripartita con slancio con un primo quadrimestre da record in Europa grazie a un piano strategico solido, eseguito con rigore e un focus costante sulla qualità a 360°.

Le ottime prestazioni commerciali ottenute tra gennaio e aprile 2023 rivelano una netta crescita nel Vecchio Continente, con le immatricolazioni più che raddoppiate (+136%) e un raddoppio anche della quota di mercato (+100%).

Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha commentato questi importanti risultati di vendita ottenuti dal Biscione nei primi quattro mesi dell’anno.

“I risultati che il marchio registra nel primo trimestre dell’anno ripagano il lavoro del team e sono frutto della disciplina con la quale stiamo portando avanti la nostra strategia, con due priorità assolute: qualità a 360° senza compromessi e stabilità. Il team sta lavorando con grande senso di umiltà, raggiungendo gli obiettivi prefissati, e questo ci rende orgogliosi, ma siamo consapevoli di dover proseguire il percorso con la passione e la determinazione che ci contraddistinguono se vogliamo raggiungere i traguardi ambiziosi che il nostro piano prevede”, ha detto il top manager.

Aumenti importanti anche in Italia, Francia e Germania

Alfa Romeo ha registrato un’importante crescita delle immatricolazioni in Austria e Portogallo (+317% e +400%, rispettivamente) e una quota di mercato triplicata. Sono raddoppiate le performance anche in paesi molto importanti come Italia, Francia, Germania e Olanda, con una market share raddoppiata rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno.

In termini di vendite, abbiamo aumenti rispettivi di 188%, 174%, 112%, 121% e 186%. Infine, molto positivo anche il dato a livello globale con immatricolazioni che riportano una crescita del 64% rispetto al primo trimestre del 2022.