Alfa Romeo ha il miglior sito Web automobilistico secondo JD Power

Alfa Romeo ultimamente sembra aver ingranato la marcia giusta in Nord America. Già nelle scorse settimane la casa automobilistica del Biscione era stata premiata per la qualità delle sue auto prevalendo tra i marchi premium nella apposita classifica di JD Power. Adesso la stessa organizzazione ha dato un altro premio allo storico marchio milanese. E’ suo infatti il miglior sito web secondo lo studio di JD Power insieme a quello di un altro marchio di Stellantis: Ram.

Il miglior sito web di una casa automobilistica? E’ quello di Alfa Romeo secondo JD Power

Lo studio ha suddiviso le case automobilistiche tra produttori di massa e premium. Nel segmento premium, l’Alfa Romeo è in testa con 755 punti, sei punti su BMW, 10 punti davanti a Infiniti, 14 punti su Jaguar e 18 punti su Porsche. Al contrario, Volvo e Audi seguono il gruppo con 689 punti e sono dietro a Genesis (699 punti), Tesla (720) e Cadillac (721), tutte con prestazioni peggiori rispetto alla media del segmento. Nel segmento di massa invece è Ram a primeggiare.

Ovviamente il sito non ha nulla a che fare con la qualità delle auto ma è comunque uno strumento molto importante. Infatti si tratta spesso del primo punto di contatto tra clienti e casa automobilistica. Per JD Power dunque avere un sito veloce, accattivante e facile da usare può essere un buon modo per conquistare nuovi clienti e portarli nelle concessionarie. Da questo punto di vista il sito di Alfa Romeo sembra non avere rivali. Dunque per la casa automobilistica del Biscione ancora una bella notizia dagli Stati Uniti, un mercato considerato come fondamentale per il suo rilancio nel segmento premium.