Alfa Romeo GTV Coupé: come sarà la nuova sportiva del Biscione?

Il nuovo colosso automobilistico Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha promesso in più di una occasione che Alfa Romeo sarebbe stato oggetto di grandioso rilancio, pronto ad esaltare il lato sportivo e quello premium del nobile marchio italiano. Il vero problema però, sono i lunghissimi tempi di attesa tra il lancio di nuovo modello e un altro, diventati a dir poco biblici e che spesso rendono una “novità” già vecchia prima di arrivare sul mercato. E’ successo con la Giulia Quadrifoglio, lanciata dopo più di un ano dalla sua presentazione, sta succedendo con il SUV compatto Tonale che nonostante sia stato svelato i forma di prototipo nel corso del 2019, il suo debutto commerciale è stato fissato per il prossimo anno, ovvero ben 3 anni dopo.

Ora l’attenzione si è spostata sulla futura GTV, erede dell’omonima coupé realizzata in due differenti generazioni, ovvero una “storica” e una “moderna” prodotta fino al 2004 e successivamente sostituita dalla Brera. Rispetto alle ultime Alfa, la nuova GTV dovrebbe essere equipaggiata da una meccanica 100% elettrica, ma allo stesso tempo dovrebbe garantire la tipica sportività e il piacere di guida che caratterizzano le automobili della Casa del Biscione. D’altronde, lo stesso CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, aveva dichiarato: “non vendiamo iPad con un’auto intorno“.

Il vero problema, però, non si nasconde dietro l’addio al motore termico, bensì alla sua (presunta) data di debutto, ovvero il 2027, davvero un futuro troppo lontano per credere ad un rilancio efficace ed efficiente del marchio. Un altro dubbio che ci assale riguarda il design del futuro modello: per rispondere a questa domanda vi proponiamo un video che mostra alcuni interessanti rendering che immagino la futura GTV come una coupé sportiva ed accattivante che eredita numerosi richiami stilistici della mitica Montreal mescolati con gli stilemi più moderni portati in dote da Giulia e Stelvio.