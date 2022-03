Alfa Romeo Giulietta SZ: in vendita una rara “Coda Tonda”

L’Alfa Romeo Giulietta SZ (Sport Zagato) negli anni ’60 era stata declinata in due versioni: “Coda Tronca” e “Coda Tonda”. Furono realizzate entrambe dal celebre Elio Zagato in pochissimi esemplari, per questo adesso hanno raggiunto delle quotazioni astronomiche, così come accade per ogni fuoriserie del Biscione. Una Giulietta SZ Coda Tonda sarà protagonista il 18 marzo all’asta Artcurial e il suo valore sembra aggirarsi intorno ai 600.000 euro. Una cifra da record.

Storia

La nascita del progetto Giulietta SZ è davvero particolare e ha a che fare con un evento sfortunato, infatti alla Mille Miglia del 1956, i fratelli Dore e Carlo Leto di Priolo fecero un botto con la loro Giulietta Sprint Veloce, andando a concludere la loro corsa nel greto del fiume Ombrone. I due piloti ne uscirono miracolosamente sani e salvi, peggio fu la sorte dell’Alfa Romeo che fu distrutta. Per ricostruirla, i due si affidarono alla carrozzeria milanese che in quattro mesi tirò fuori un nuovo modello nelle forme e nella struttura. L’auto si presentava con un telaio a struttura tubolare e con una carrozzeria in lega di alluminio, inoltre la Giulietta di Zagato pesava 135 kg in meno e aveva un design più aerodinamico. Il modello piacque ai vertici di Arese che decisero di lanciare gli esemplari commerciali tra il 1959 e il 1960, in tiratura limitata.

L’esemplare in vendita

L’Alfa in questione è stata prodotta nel 1960 e fu venduta nello stesso anno a un’azienda britannica. Nel 1983, il Biscione in vendita presso Artcurial è finito tra le proprietà di un fantomatico “Mr. C”, che l’ha fatta restaurare da uno specialista italiano riconsegnandola alla gloria di un tempo. Sotto al cofano si cela un 1.3 a quattro cilindri da 118 CV, una potenza ottimale per spingere gli appena 785 kg di peso fino a una velocità di 200 km/h. Oggi, questo nobile esemplare di Alfa Romeo può partecipare alle principali gare dedicate alle auto classiche. I collezionisti sono avvertiti, questa splendida Giulietta ha appena 1.000 km, tuttavia per averla bisogna staccare un assegno davvero cospicuo.