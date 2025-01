Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, ha annunciato che non ci sarà un ritorno della storica Alfa Romeo Giulietta. In un’intervista al magazine francese L’Argus, Ficili ha spiegato che l’azienda sta orientando la propria strategia verso modelli più richiesti dal mercato, come i SUV, lasciando da parte l’idea di una berlina compatta. Secondo il CEO, la Giulietta è stata sostituita nella gamma dall’innovativo Alfa Romeo Tonale, un SUV che ha preso il suo posto nel segmento di mercato.

La conferma del numero 1 di Alfa Romeo

“Non vedo possibilità per un ritorno della Giulietta, poiché non c’è domanda per una berlina compatta. Oggi, la nuova Giulietta è Tonale che sul mercato occupa il suo posto,” ha dichiarato Ficili. Nonostante il legame personale con il modello, avendo posseduto ben 20 Giulietta, il CEO ha sottolineato che Alfa Romeo deve adattarsi alle esigenze del mercato: “I clienti preferiscono i SUV, e il nostro obiettivo è vendere auto”.

Questa decisione potrebbe deludere i fan del marchio, che speravano in una nuova generazione della Giulietta o in un modello simile. Tuttavia, il focus del brand si sta spostando sempre più verso vetture a ruote alte, come dimostrato dalla possibile evoluzione della nuova Alfa Romeo Giulia, che potrebbe adottare un design da crossover.

Alfa Romeo e il rientro nel motorsport

Parallelamente, Alfa Romeo non abbandona il suo legame con il mondo delle competizioni. Ficili ha accennato a un possibile ritorno del marchio nel motorsport, nonostante l’addio alla Formula 1. “Sono una persona estremamente competitiva, e l’Alfa Romeo vanta una grande eredità nel mondo del motorsport”, ha affermato. Tra le opzioni più probabili, si parla di un ingresso nel motorsport WEC (World Endurance Championship), un’ipotesi già considerata dal precedente CEO Jean-Philippe Imparato.

Questa nuova direzione strategica riflette l’impegno di Alfa Romeo nel rispondere alle tendenze di mercato e alle preferenze dei consumatori, senza dimenticare le sue radici sportive. Resta da vedere come questa evoluzione influenzerà il futuro del marchio e la sua capacità di attrarre nuovi appassionati.