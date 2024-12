Alfa Romeo Tonale, la prossima generazione sarà prodotta fuori dall’Italia?

L’Alfa Romeo Tonale, il SUV attualmente prodotto a Pomigliano d’Arco, potrebbe avere una vita più breve del previsto. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, la nuova generazione di Tonale potrebbe debuttare già nel 2027. Questa nuova versione sarà esclusivamente elettrica e basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. La questione, però, è un’altra: resterà italiana?

Alfa Romeo Tonale: seconda generazione in Francia?

Il futuro dello stabilimento di Pomigliano sembra incerto. Il nuovo Piano Italia prevede la produzione di due nuovi modelli su piattaforma STLA Small, oltre alla Fiat Pandina che continuerà ad essere prodotta fino al 2030. Questo piano non menziona la produzione della nuova Tonale a Pomigliano, alimentando le voci di un possibile trasferimento della produzione.

Il sito francese ItalPassion.fr ipotizza che la futura Tonale potrebbe essere prodotta nello stabilimento di Sochaux, in Francia. Questo impianto produce già i SUV Peugeot 3008 e 5008, entrambi basati sulla piattaforma STLA Medium. Se questa ipotesi si concretizzasse, Sochaux si affermerebbe come un hub strategico per la produzione di SUV elettrici del gruppo Stellantis. La produzione di Alfa Romeo in Italia sembra concentrarsi su Cassino, dove saranno prodotti la nuova Alfa Romeo Stelvio (2025), la nuova Alfa Romeo Giulia (2026) e un nuovo SUV di segmento E (2027). Si parla anche di una possibile erede della Giulietta, forse prodotta a Pomigliano, ma al momento non ci sono certezze.

Il Biscione fuori dall’Italia

L’assenza di informazioni concrete sul futuro della Tonale alimenta le speculazioni su un possibile cambio di paese per la sua produzione, come già avvenuto per l’Alfa Romeo Junior, ora prodotta a Tychy in Polonia. In sintesi, il futuro dell’Alfa Romeo Tonale è ancora incerto. La nuova generazione sarà elettrica e potrebbe essere prodotta in Francia, segnando un ulteriore spostamento della produzione Alfa Romeo al di fuori dell’Italia. Come poche volte è successo in quasi 115 anni di storia.