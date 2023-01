Alfa Romeo Giulia Sport Wagon: il rendering che fa sognare

La scorsa settimana vi avevamo parlato di un’ipotetica versione dell’Alfa Romeo Giulia di nuova generazione, ispirata sia ai modelli più vecchi come la Giulia Sprint GT sia alla sua omonima moderna. Ora, oltre alla berlina, lo stesso designer visionario ha immaginato anche una versione station wagon dal tetto lungo. E il risultato davvero affascinante.

Il secondo rendering di Sugar Design

Creata dal designer Sugar Chow, @sugardesign_1 su Instagram, la station wagon trae ispirazione anche dal nuovo SUV Tonale oltre che dalla classica coupé degli anni ’60, il che ha ancora più senso dato che entrambe hanno una carrozzeria a due volumi. Detto questo, le estremità posteriori non sono le uniche cose che hanno in comune. Davanti il design è quasi identico al nuovo SUV Alfa, ma come evidenziato dai fari più sottili, sembra essere un concept piuttosto che il modello di produzione.

Il posteriore

Indipendentemente da ciò, la grafica della Tonale riesce a tradursi molto bene nelle proporzioni più atletiche di questa station wagon. Al posteriore la barra luminosa, il diffusore e l’area del finestrino/spoiler sono tutti ripresi dalla Tonale e, ancora una volta, funzionano sorprendentemente bene su un veicolo come questa Giulia immaginaria, nonostante fossero originariamente progettati per un SUV.

Il laterale

Per quanto riguarda la silhouette laterale, a parte la linea di cintura e una piccola linea di carattere vicino alle minigonne laterali, le porte sono quasi completamente piatte e senza fronzoli, evocando un’era del design automobilistico ormai lontana. Completamente originale anche la linea dei finestrini, che non prende in prestito nulla dalla Tonale o dall’attuale Giulia.

Un altro bel tocco sono le portiere posteriori senza maniglia, che aiutano a far sembrare la station wagon più simile a una Shooting Brake a 2 porte, così come le esclusive ruote, belle e moderne, che non sembrano apparire su nessuna dell’attuale offerta Alfa.