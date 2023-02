Alfa Romeo Giulia: la prossima generazione elettrica

Alfa Romeo vede un nuovo rinascimento nell’era elettrica. Il marchio del Biscione è da anni immerso in un processo di rinnovamento. L’introduzione nel Gruppo Stellantis ha dato al brand italiano le ali per sopravvivere e Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato dell’azienda, sa che l’immagine dell’Alfa deve cambiare completamente, ma senza lasciare che il suo patrimonio vada perduto. Le Alfa Romeo sono da sempre sinonimo di sportività e ora, grazie alla tecnologia elettrica, potranno recuperare il terreno perso dalle rivali tedesche. In questo senso il capo dell’azienda ha fornito i primi dettagli della versione più estrema della Giulia, la Quadrifoglio.

Nuova svolta per il Biscione

Il rilancio della berlina fu una svolta per i torinesi, ma l’effetto della rivoluzione fu presto diluito. Oggi le sue vendite rappresentano appena una piccola parte del mercato e, per questo, il Biscione sta già lavorando a un cambiamento radicale. Come già anticipato il marchio Alfa sarà uno dei primi tra quelli Stellantis a passare al 100% elettrico e la nuova berlina giocherà un ruolo molto importante in questa nuova era.

Gli italiani hanno molte idee sul tavolo. Questo 2023 sarà ad esempio l’anno in cui arriverà la prima elettrica della famiglia, conosciuta internamente come Alfa Romeo Brennero e ancora avvolta da un’ombra di mistero. In assenza di conferma del nome, sappiamo che si tratterà di un SUV di segmento B che avrà molto in comune con la Jeep Avenger. Non inizierà la sua produzione fino al 2024.

Cambio alla piattaforma STLA di Stellantis

Sotto il nuovo emblema elettrico della casa anche la berlina Giulia cambierà dalla testa ai piedi e adotterà la nuova piattaforma STLA. Come ha affermato Imparato: “Cambiamo perché dobbiamo, altrimenti l’Alfa Romeo sarebbe morta“.

L’architettura focalizzata sui modelli elettrici consentirà alla Giulia di offrire una gamma meccanica molto varia. La versione di accesso offrirà 345 cavalli. La variante Veloce aumenterà le prestazioni a 790 cavalli e la Giulia Quadrifoglio raggiungerà la barriera dei 1.000 cavalli. Quasi il doppio della potenza del V6 biturbo di oggi.

Cugina della Maserati Folgore

Questa versione estrema avrà molti dettagli in comune con la nuova Maserati GranTurismo Folgore. Un’architettura a tre motori, uno nell’asse anteriore e due nella parte posteriore e la trazione integrale dovrebbero garantire un buon comportamento e una manovrabilità sicura. L’ottimizzazione e la gestione della coppia saranno fondamentali per riuscire a trasmettere tale potenza alle ruote. Ma la prossima Giulia Quadrifoglio non offrirà solo alte prestazioni, poiché va aggiunta alla ricetta anche una grande autonomia, come ha riconosciuto lo stesso amministratore delegato di Alfa Romeo.

700 Km di autonomia

Imparato vuole che la nuova Giulia elettrica sia vista come una “sostituto” del modello attuale e non come un cambio forzato o un downgrade. Per questo è necessario raggiungere una generosa autonomia e la prima cifra che il massimo dirigente dell’azienda ha lanciato è di 700 chilometri. Utilizzando un’architettura a 800 volt che promette tempi di ricarica brevi, la capacità della batteria sarà nell’ordine di 100 kWh o più. Manca ancora molto tempo prima di conoscere ogni dettaglio della Giulia e della sua attesissima versione ad alte prestazioni. La presentazione non avrà luogo fino al 2025 e non sarà fino al 2026 quando inizierà la produzione.