Alfa Romeo Brennero: la futura piccola SUV sarà anche elettrica

Nuove indiscrezioni per la Alfa Romeo Brennero, l’inedita SUV di piccole dimensioni della Casa del Biscione. In arrivo nel corso del 2023, sarà svelata prima come concept car e poi nella versione di serie che verrà proposta al prezzo base di circa 30.000 euro.

Sarà prodotta a Tychy in Polonia

Lunga all’incirca 420 centimetri, la nuova Alfa Romeo Brennero condividerà la piattaforma modulare CMP e la meccanica con la Peugeot 2008. La produzione, invece, sarà affidata all’impianto polacco di Tychy, dove saranno assemblate anche le future gemelle Fiat 500X e Jeep Renegade.

Mild Hybrid o elettrica

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Alfa Romeo Brennero sarà disponibile con il propulsore a benzina 1.2 TB a tre cilindri, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V e abbinato anche al cambio automatico e-DCT a doppia frizione. Non mancherà la configurazione a propulsione elettrica BEV, con lo specifico motore Nidec da 143 CV di potenza e il pacco delle batterie fornito da CATL che garantirà ben oltre 300 km di autonomia massima.