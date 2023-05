Alfa Romeo Giulia 2025: eccellenza del made in Italy con la futura generazione [RENDER]

Alfa Romeo Giulia 2025 è una delle novità che caratterizzeranno nei prossimi anni la gamma della casa automobilistica milanese. Il suo arrivo è previsto nel 2025 dopo che nel 2024 avrà fatto il suo debutto un nuovo SUV compatto erede della MiTo nel segmento B.

Ecco come sarà Alfa Romeo Giulia 2025

Alfa Romeo Giulia 2025 sarà la prima auto solo elettrica della casa automobilistica del Biscione. L’auto sarà prodotta in Italia su piattaforma STLA Large e sarà inconfondibilmente una Alfa Romeo. Alfa Romeo punta al massimo e come anticipato dallo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato questa auto sarà una vera eccellenza del made in Italy e offrirà il meglio dal punto di vista del design, delle prestazioni, della tecnologia e del lusso.

Alfa Romeo Giulia 2025 molto probabilmente sarà prodotta presso lo stabilimento di Cassino anche se manca ancora la conferma ufficiale. Il modello dovrebbe essere costruito insieme alla futura generazione di Stelvio il cui debutto dovrebbe avvenire nel 2026. La vettura come dicevamo sarà solo elettrica ma avrà una gamma di motori piuttosto variegata. Si andrà dai 350 cavalli della versione entry level fino ai 1.000 della top di gamma Quadrifoglio. Le prestazioni saranno davvero impressionati e nel segmento D del mercato delle berline questa auto avrà pochissimi rivali all’altezza.

Qui vi mostriamo due dei numerosi render relativi ad Alfa Romeo Giulia 2025 che provano ad ipotizzare il suo aspetto. La verità è che al momento su come sarà la nuova auto del Biscione si sa ben poco. Da quanto trapelato questa vettura dovrebbe avere dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale. Molto probabilmente avrà un design ancora più aerodinamico per sfruttare al massimo la potenza del motore elettrico.

Chi immagina questa auto la ipotizza spesso come una berlina coupeggiante. Ma ovviamente non escludiamo altre ipotesi. Per adesso il CEO Imparato è rimasto volutamente vago sullo stile di questa auto. Molto probabilmente già nel corso del prossimo anno arriveranno indicazioni più precise su come sarà. Dovrebbero anche arrivare i primi avvistamenti. vedremo dunque che novità arriveranno.