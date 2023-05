Alfa Romeo: ecco come saranno le auto del futuro

Alfa Romeo ha intenzione di lanciare numerosi modelli nei prossimi anni per rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto a livello globale. Nei prossimi anni arriveranno ben 4 nuovi modelli, uno ogni anno. Il primo ad arrivare sarà il nuovo B-SUV nel 2024. A seguire nel 2025 e nel 2026 le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e poi nel 2027 una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli USA e pensata appositamente per fare bene in quel mercato.

Ecco alcune novità relative alle future auto di Alfa Romeo confermate da Mesonero-Romanos

A proposito delle future auto di Alfa Romeo, nelle scorse ore hanno fatto molto rumore le parole del capo del design della casa automobilistica del Biscione, Alejandro Mesonero-Romanos. Parlando con la stampa del suo paese ha detto cose molto interessanti sul design dei futuri modelli dello storico marchio milanese. Lo spagnolo ha confermato che la storia “pesante” della casa milanese di certo influisce sullo stile dei suoi modelli futuri. Tuttavia Mesonero-Romanos è stato chiaro nel dire che nel pensare alle future auto non si può solo pensare alla storia ma bisogna essere proiettati verso il futuro.

Il numero uno del design di Alfa Romeo ha confermato che ci sono già quattro nuove Alfa Romeo completamente finite in termini di design e che arriveranno dal prossimo anno, due dei quali SUV e altri due che non ha voluto svelare come saranno. Mesonero ha anche rivelato alcuni dettagli inediti sulle future Alfa. Lo spagnolo ha confermato che la coda tronca tornerà come elemento caratterizzante di alcune delle future auto ma tradotto in un contesto contemporaneo.

Altro elemento fondamentale nelle future auto di Alfa Romeo sarà l’aerodinamicità. Questa è sempre stata una caratteristica delle auto del Biscione ma nell’era delle auto elettriche assume ancora più importanza. Mesonero afferma che un leggero miglioramento dell’aerodinamica può significare qualche chilometro in più di autonomia e dunque assicura che vedremo nuove soluzioni aerodinamiche nelle future auto della casa milanese. Infine è stato anche confermato che lo “scudetto”, la tipica griglia Alfa Romeo, avrà una nuova interpretazione in questa generazione di nuover auto del marchio che sta per arrivare, proprio come il logo.