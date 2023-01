Alfa Romeo: le ultime indiscrezioni sull’ammiraglia del Biscione

Alfa Romeo è pronta ad una rivoluzione epocale che cambierà per sempre le sorti dello storico marchio italiano. Nel corso del 2024 debutterà il primo modello 100% elettrico del marchio, mentre a partire dal 2027 tutte le vetture Alfa saranno a zero emissioni.

Alfa Romeo: aumento di vendite esponenziale

Il futuro del marchio era stato più volte delineato dal ceo in persona, Jean Philippe Imparato, che ha inoltre sottolineato la crucialità del 2023, anno in cui assisteremo al lancio di un modello di punta dichiarato essenziale per l’aumento esponenziale di vendite non solo in Europa, ma soprattutto a livello globale.

Alfa Romeo: in arrivo l’ammiraglia

Secondo le parole di Imparato, rilasciate durante la presentazione della Tonale in Giappone, la nuova ammiraglia targata Alfa occuperà il segmento E, dove primeggiano solitamente le tedesche premium: parliamo di modelli del calibro di Audi A6, Bmw Serie 5 e Mercedes Classe E.

Il nuovo modello top di gamma Alfa Romeo dovrebbe quindi assumere le forme di una berlina sportiva, lunga circa cinque metri, ma dal design filante e aggressivo. In realtà, ancora le forme del nuovo modello non sono state ben definiti, di conseguenza non è certo che la carrozzeria sarà quella di una berlina quattro porte o di un SUV-crossover, ma le parole di imparato fanno ben sperare per la prima opzione.

Le forme della carrozzeria e il design verranno definite meglio quest’anno. Ma non si tratterà necessariamente di un crossover o un SUV. Il passaggio all’elettrico rende importantissima l’aerodinamica e questo rende sensata la scelta di una berlina o di una linea creativa che superi le divisioni tradizionali tra i segmenti.

Si guarda oltre oceano

Oltre alle forme generose, la Casa del Biscione punterà tantissimo sulle prestazioni offerte dal propulsore 100% elettrico, in modo da rispettare la tradizione sportiva del brand. L’obiettivo di Alfa Romeo è quello di conquistare mercato come gli Stati Uniti, ma anche la Cina. Ricordiamo che attualmente Alfa Romeo vende solo il 18% delle sue vetture fuori dall’Europa, mentre entro il 2030 vuole raggiungere il 40%.

Potenze fino a 1000 CV e ricarica ultrarapida

Il powertrain elettrico dell’ammiraglia sfrutterò un’architettura da 800 Volt che consentirà un’operazione di ricarica ultrarapida in circa 18 minuti. La potenza delle versioni viaggerà tra i 350 e gli 800 CV, mentre la versione Quadrifoglio potrebbe raggiungere la soglia dei 1.000 CV, andando così a competere con modelli in stile Tesla Model S Plaid.