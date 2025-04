Un viaggio lungo 115 anni di passione, innovazione e design italiano, racconta la straordinaria storia di Alfa Romeo, un marchio che rappresenta un simbolo intramontabile del panorama automobilistico mondiale. Per celebrare questo traguardo, nel 2025, il brand presenterà un esclusivo logo celebrativo, unendo tradizione e modernità.

Emblema come spirito del marchio

Svelato il 16 aprile, il nuovo emblema riflette lo spirito pionieristico del marchio. Il design è dominato da una linea diagonale ascendente che attraversa il numero “115”, rappresentando la visione futura, mentre il leggendario Biscione avvolge il numero “5”, simbolo delle radici storiche di Alfa Romeo. I colori, il rosso Alfa e il nero, evocano l’essenza sportiva che da sempre contraddistingue il brand.

Il 2025 non sarà solo un anno di celebrazioni per l’anniversario del marchio, ma anche per altri momenti chiave della sua storia. Tra questi, i 100 anni dalla vittoria della GP Tipo P2 nel primo Campionato del Mondo Automobilistico, un evento che consolidò la reputazione sportiva del marchio. Si festeggeranno inoltre i 75 anni della 1900, la prima Alfa prodotta su larga scala, e i 70 anni della mitica Giulietta Berlina. Non mancheranno tributi ai 60 anni della Giulia Sprint GTA, un’icona del motorsport, e ai 50 anni dalla vittoria nel Campionato Mondiale Marche con la 33 TT 12. Infine, si celebreranno i 40 anni dell’Alfa 75, ultimo modello a portare il nome della casa di Arese.

Presentazione in un luogo speciale

Il timing della presentazione del logo non è casuale, ma coincide con due eventi storici per Alfa Romeo. La vittoria alla Mille Miglia del 1930, dove Nuvolari e Guidotti sulla 6C 1750 Gran Sport superarono i 100 km/h di media, e il debutto del simbolo del Quadrifoglio alla Targa Florio del 1923, con il trionfo di Ugo Sivocci su una RL TF. Questi momenti hanno contribuito a definire il DNA sportivo del marchio.

Il logo sarà il protagonista di un ricco programma di eventi e raduni internazionali, coinvolgendo la vasta comunità di Alfisti e i più di 250 club dedicati al marchio sparsi in tutto il mondo. Inoltre, sarà presente su prodotti di merchandising ufficiale, rendendo omaggio a una delle icone più amate del made in Italy.

Alfa Romeo, con la sua storia e il suo futuro, continua a incarnare un mix unico di innovazione, stile e passione, rendendo ogni celebrazione un’occasione per rafforzare il legame con i suoi appassionati e per ispirare le nuove generazioni di automobilisti.