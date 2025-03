Rosso fiammante per la coupé, bianco immacolato per la Spider. Due esemplari unici di Alfa Romeo 4C Quadrifoglio, mai arrivati alla produzione di serie, brillano oggi all’interno dello Stellantis Heritage Hub, testimoni silenziosi di un progetto ambizioso interrotto sul nascere.

Queste versioni potenziate della già sportiva 4C Quadrifoglio rappresentano l’essenza del pensiero Alfa Romeo: un perfetto equilibrio tra estetica mozzafiato e ingegneria raffinata. Le modifiche estetiche non sono solo di facciata, ma nascono da precise esigenze funzionali. L’imponente spoiler anteriore e lo splitter in carbonio garantiscono maggiore deportanza, mentre il condotto sul cofano canalizza strategicamente i flussi d’aria per aumentare la stabilità in curva. Il posteriore, dominato da un vistoso spoiler e un diffusore sportivo, ospita due terminali di scarico centrali che promettono un sound inconfondibile.

Sotto il cofano, le speculazioni parlano di un motore 1.75 TBI potenziato fino a circa 270 CV, rispetto ai 240 CV della versione standard. Questo incremento, sebbene mai confermato ufficialmente, avrebbe posizionato la vettura in un segmento di mercato ancora più competitivo, capace di fronteggiare auto sportive ben più blasonate.

Un prototipo spettacolare

Il progetto, le cui prime immagini risalgono al 2014, avrebbe dovuto vedere la luce al Salone di Francoforte del 2015. Il condizionale è d’obbligo, poiché il lancio venne cancellato improvvisamente. Le teorie sulle ragioni di questa decisione sono molteplici: dalla concorrenza interna con la più potente Giulia Quadrifoglio alle vendite non esaltanti della 4C standard, che avrebbero scoraggiato ulteriori investimenti.

Oggi questi due prototipi rappresentano un affascinante “cosa sarebbe potuto essere” nella storia dell’automobile italiana. Conservati come gioielli rari, continuano a raccontare la capacità di Alfa Romeo di sognare in grande, anche quando le circostanze commerciali impongono scelte diverse. Grazie al loro design aerodinamico e alle soluzioni tecniche avanzate, restano un simbolo di innovazione e passione per il mondo delle quattro ruote.