Memorial Antonio Pucci, a 60 anni dal successo del barone alla Targa Florio

Nel 2024 ricorre il sessantesimo compleanno della vittoria del barone Antonio Pucci (in coppia con Collin Davis) alla 48esima Targa Florio, su Porsche 904 GTS. Doveroso rendere un tributo di memoria a quel successo e, soprattutto, a quel magnifico personaggio.

Dopo la presentazione della biografia “Antonio Pucci un campione di…simpatia” scritta da Giuseppe Pantano, è ora il turno di un memorial dedicato al nobiluomo siciliano, sulle strade delle Madonie, che tanto amava, non solo per ragioni di nascita. Qui si ritroveranno tante auto storiche e più recenti, per onorare l’anniversario del successo conseguito dal barone nella gara ideata da don Vincenzo Florio. L’appuntamento è per il weekend alle porte.

Nel corso del primo giorno, sabato 31 agosto, gli equipaggi si ritroveranno alle 9.30 al Museo Vincenzo Florio di Cerda, dove riceveranno il programma dettagliato della manifestazione, il radar e i numeri di gara. Dopo la visita alla struttura espositiva gestita con amore e impegno da Antonio Catanzaro, i protagonisti del Memorial Antonio Pucci si muoveranno alla volta di Caltavuturo. Qui le auto resteranno in sosta in piazza, offerte al piacere del pubblico, mentre gli equipaggi visiteranno il museo civico.

A seguire il light lunch, finito il quale il corteo si muoverà alla volta delle strutture ricettive di Castellana Sicula, per una breve sosta. Nella stessa località, alle 17, è prevista l’esposizione delle vetture in Corso Mazzini, con votazione del modello del cuore da parte del pubblico. Nella stessa tela si potrà visitare la mostra fotografica sul barone Antonio Pucci, nei locali della Pro Loco.

Alle 20.30 i partecipanti al raduno si recheranno a Villa Padura, per la cena. Si tratta di un luogo strettamente legato alla vita dell’aristocratico personaggio siciliano, la cui memoria viene celebrata nell’evento. Il giorno dopo, domenica 1° settembre, gli equipaggi, a bordo delle loro auto, raggiungeranno Calcarelli, con breve sosta da un rinomato pasticciere locale. Poi tappa a Collesano. In quest’ultima località avrà luogo il pranzo, con la successiva visita del museo della Targa Florio, gestito con passione paterna da Michele Gargano. A seguire, il rientro in sede.

Il barone Antonio Pucci sarà felice, in cielo, per questo appuntamento a lui dedicato. Il nobile madonita, di grande carisma e simpatia, era un punto di riferimento Porsche in Sicilia, sia per la preparazione della gara, che per l’affinamento di alcuni modelli che l’azienda tedesca provava prima di ogni edizione dell’eroica sfida isolana. Con lui la casa di Stoccarda raccolse il quinto successo alla Targa Florio, su undici complessivi, che ne fanno la regina dell’albo d’oro della corsa madonita.