Alfa Romeo: 5 modelli in 6 anni per conquistare gli USA

Alfa Romeo è pronta a cqonquistare gli Stati Uniti. Per diventare il brand premium globale di Stellantis è assolutamente necessario fare bene in quel mercato. Il responsabile del marchio del Biscione in Nord America Larry Dominique nelle scorse ore lo ha confermato in una intervista rilasciata a News Week dove ha confermato che nei prossimi anni la gamma americana dello storico marchio milanese sarà arricchita con l’arrivo di 5 nuovi modelli nel giro di 6 anni.

Alfa Romeo potrebbe lanciare anche un SUV di grandi dimensioni per conquistare definitivamente il mercato auto degli USA

Il primo di questi 5 modelli è da pochi mesi arrivato negli USA. Si tratta del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale che in Europa sta ottenendo risultati lunsighieri e sembra poter fare altrettanto anche negli Stati Uniti. A seguire in Nord America faranno la loro comparsa le nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Le due auto torneranno su piattaforma STLA Large nelle vesti di auto elettriche al 100 per cento. Il loro design sarà modificato con l’obiettivo di renderle ancora più appetibili nei confronti dei clienti americani. Si parla di qualche cm in più, di maggiore qualità nei materiali, nell’uso di nuove tecnologie e soprattutto in prestazioni davvero importanti in special modo per le versioni top di gamma Quadrifoglio.

Ma è il segmento E quello in cui Alfa Romeo vuole eccellere per sfondare definitivamente negli Stati Uniti. Nel 2027 arriverà una nuova ammiraglia. Si tratterà di una vettura molto sportiva che forse avrà le forme di una berlina coupè con versione Quadrifoglio da oltre mille cavalli di potenza e tempi di ricarica ridottissimi. Il pezzo forte per conquistare gli USA però dovrebbe arrivare nel 2028. SI tratterà di un SUV di grandi dimensioni, il terzo ad essere commercializzato dal Biscione negli Stati Uniti dopo Tonale e Stelvio. Di questo modello si dice che sarà lungo quasi 5 metri che avrà tre file di sedili e che sarà molto lussuoso. Vedremo dunque che novità arriveranno dagli States per il brand italiano.