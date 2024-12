Alfa Romeo 33 Stradale: il primo esemplare pronto per la consegna al cliente n.1

Per mesi ha suscitato interesse e curiosità a tutte le latitudini. Ora l’Alfa Romeo 33 Stradale di nuova generazione si appresta a soddisfare i bisogni quotidiani degli acquirenti. Il primo esemplare della serie, composta da 33 unità, è stato completato. Presto finirà nel garage dell’acquirente numero 1. Per ragioni di privacy non è stato svelato il suo nome. Coperte da riserbo anche le caratteristiche, in termini di personalizzazione, scelte per il suo allestimento.

Si può parlare di una tempistica record, dalla progettazione del modello alla sua consegna. Il tutto gestendo al meglio ogni elemento, perché un’auto del genere non può scendere a compromessi con l’eccellenza.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è un sogno ad occhi aperti. Nel suo stile ci sono dei chiari rimandi alla fisionomia dell’antesignana del 1967, firmata da Franco Scaglione, ma con tratti proiettati nel futuro. Il primo cliente di questa supercar dei nostri giorni abbracciò il progetto sin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto durante il Gran Premio d’Italia di F1 del 2022, andato in scena sulla pista di Monza.

Dopo aver staccato l’ordine, è iniziato il suo rapporto con la “Bottega” della casa milanese, per configurare in modo unico e irripetibile la propria fuoriserie, in una tela che segna un trionfo del know-how e dello stile italiano nel mondo.

L’Alfa Romeo 33 Stradale nasce da processi artigianali di grande qualità ed unisce le prestazioni estreme ad una tecnologia di riferimento e a personalizzazioni uniche. Ne deriva un’auto straordinaria, destinata a lasciare una traccia molto luminosa nella storia della casa del “biscione”. Questa coupé celebra l’eredità di un modello iconico e riporta il marchio nel segmento delle sportive a due posti secchi di fascia altissima. Sotto il cofano del primo esemplare pulsa un motore a 6 cilindri biturbo da oltre 620 CV. In alternativa viene offerto un powertrain full electric da oltre 750 CV, ma quasi nessuno lo ha scelto. Era ovvio che fosse così.