L’Alfa Romeo 33 Stradale debutta in UK al Goodwood Festival of Speed

L’Alfa Romeo 33 Stradale sta suscitando grande interesse al Goodwood Festival of Speed 2024. Nella tenuta di Lord March, questa supercar in tiratura limitata si sta mostrando per la prima volta al pubblico di un evento internazionale, fuori dai confini italiani. Facile immaginare i felici stimoli sensoriali che pervadono quanti assistono alla sua visione, in forma statica e dinamica, nella ormai mitica hill climb. Qui la sua energia dinamica si è liberata, con grande vigore sonoro, per il piacere degli occhi e delle orecchie dei presenti.

Non poteva essere scelta cornice migliore per un vernissage del genere. Il Goodwood Festival of Speed è infatti una passerella motoristica di caratura mondiale. Anzi, è uno degli eventi più prestigiosi dell’universo automotive. Ogni anno, nel WestSussex (Regno Unito), si ritrovano tantissimi gioielli del passato e del presente, stradali e da corsa, insieme a molti vip legati all’universo dorato del motorsport.

L’evento prese forma nel 1993. Inizialmente era dedicato alle vetture d’epoca, ma poi ha allargato il campo. Negli anni è diventato una vetrina imperdibile per i produttori, che non lesinano sforzi per essere presenti in pompa magna sul prato della Goodwood House. Alfa Romeo, nel 2024, ha deciso di portarvi la nuova 33 Stradale, espressione massima della sua passione, della sua ingegneria e del suo rispetto per la nobile storia del marchio.

Questa fuoriserie, fino a domani (quando calerà il sipario sull’evento inglese), sarà esposta nel “Supercar Paddock“, area dedicata alle auto sportive da sogno dell’era moderna. La vettura in esame rappresenta il “manifesto” del marchio, in termini di stile tecnologia ed esperienza di guida. Si ispira nello stile e nelle architetture generali all’omonimo modello degli anni ’60, considerato a ragione una delle auto più belle di tutti i tempi. La parentela visiva è evidente, ma l’estetica, per quanto sublime, non raggiunge le vette di splendore dell’antesignana.

L’Alfa Romeo 33 Stradale di nuova generazione, protagonista nella magica tela del Goodwood Festival of Speed 2024, miscela con grazia i processi artigianali e l’innovazione tecnologica. È un ottimo biglietto da visita dell’eccellenza Made in Italy. Due le scelte di motorizzazione offerte alla clientela: un 6 cilindri biturbo da oltre 620 CV e un powertrain full electric da oltre 750 CV. Le preferenze degli appassionati sono andate quasi completamente al primo. Noblesse oblige!