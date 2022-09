Alex Zanardi torna a casa: le condizioni attuali

La notizia è di quelle positive, perché Alex Zanardi, campione di F1, Indycar e paralimpico, con diverse medaglie d’oro e d’argento in bacheca, finalmente può tornare a casa. Quindi può trasferirsi dall’ospedale dove era ricoverato da agosto a causa dell’incendio all’impianto fotovoltaico della sua abitazione che aveva danneggiato i macchinari indispensabili nella sua situazione clinica.

Alex Zanardi può tornare a casa

I medici dell’ospedale San Bortolo di Vicenza hanno dato l’ok per il trasferimento di Alex Zanardi nella sua villa di Noventa Padovana. Ma l’aspetto importante è che in questo periodo di degenza il campione di sport e di vita ha potuto continuare la riabilitazione. Infatti, come tutti ricordano, Zanardi nel 2020 è rimasto coinvolto in un incidente in handbike nei pressi di Pienza riportando conseguenze piuttosto serie.

Adesso potrà stare in famiglia

La situazione clinica di Alex Zanardi è piuttosto delicata, ma la speranza è che le condizioni del campione bolognese possano migliorare, complice l’affetto dei suoi cari. Per questo il ritorno a casa è da accogliere come un segnale che lascia sperare in un quadro generale migliore di quello precedente. Esempio principe di resilienza, Zanardi è un uomo ed un campione stimato, un esempio, una persona positiva, a cui vanno i nostri migliori auguri.

Un campione a 360 gradi

La storia di Zanardi lo vede protagonista in F1, vincente oltre oceano nella Formula Cart nel 1997 e 1998, e vittima del tragico incidente al Lausitzring nel 2001, in cui perse le gambe. Ma la sua forza di volontà gli consentì nel 2005 di trionfare nel campionato italiano superturismo. Quindi, scopre l’handbike con cui vince la maratona di New York, di Roma, e fa incetta di medaglie a cominciare da quelle parlimpiche d’oro e d’argento di Londra. Seguiranno medaglie d’oro e d’argento a Rio, ed i successi nei campionati mondiali su strada. La sua empatia con il pubblico l’ha reso uno dei personaggi del volante più amati in assoluto.