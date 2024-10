Alcantara e Alpine A110 R: binomio di assoluta qualità

Al Salone dell’Auto di Parigi, Alpine ha rivelato una nuova interpretazione della sua iconica A110 R con interni in Alcantara, prestigioso materiale italiano che è sinonimo di qualità e prestazioni. Gli interni in Alcantara conferiscono alla A110 R un look sportivo e al contempo lussuoso, conservando l‘attenzione al dettaglio che caratterizza il DNA del marchio Alpine. Questo materiale, leggero e resistente, garantisce un’esperienza di guida coinvolgente grazie alla sua capacità di offrire grip e comfort in ogni situazione.

L’offerta di Alcantara

La personalizzazione offerta dall’Atelier Alpine permette ai clienti di scegliere fra 4 brillanti colori di Alcantara – grigio, blu, rosso e arancione – offrendo differenti opzioni per sedili, volanti e altri elementi interni, in sintonia con lo spirito del marchio. Queste opzioni permettono di personalizzare l’esperienza di guida, assicurando che ogni dettaglio degli interni rifletta il carattere unico di ogni cliente.

Nella Alpine A110 R, Alcantara aggiunge un’energia magnetica agli interni del veicolo, con accenti rossi che formano un contrasto piacevole. La scelta di Alcantara incarna la fusione tra l’essenza sportiva e il lusso raffinato, bilanciando l‘elevata performance con una maestria artigianale di livello premium.

Al Salone di Parigi, la presenza di Alcantara sottolinea il suo ruolo di marchio di lusso che non solo arricchisce gli interni dei veicoli con i suoi design versatili e artistici, ma promuove anche la transizione dell’industria verso un’innovazione sostenibile. A partire dalla lavorazione sartoriale precisa in modelli sportivi come l’Alpine A110 R, Alcantara continua a essere all’avanguardia nel combinare lusso, funzionalità e impegno verso la sostenibilità.

“Siamo entusiasti di collaborare con Alpine per arricchire l’abitacolo della A110 R,” ha dichiarato Eugenio Lolli , Presidente di Alcantara. “L’integrazione di questo materiale innovativo nella progettazione degli interni della Alpine 110R risponde alla nostra volontà di offrire ai costruttori una personalizzazione sartoriale per un’esperienza di guida che combina prestazioni elevate e raffinatezza.”

Un materiale che fa la differenza

Alcantara è da sempre il materiale preferito dai costruttori automobilistici di alta gamma grazie alle sue qualità uniche: resistenza, leggerezza, traspirabilità e un’estetica impareggiabile. La sua presenza nella nuova Alpine A110 R testimonia ancora una volta la capacità del brand di essere all’avanguardia nella creazione di esperienze premium e performanti.