Alcantara: dal sedile Targa-60 di Fusina alla partnership con Supercar Owners Circle

Il sedile, già omologato per utilizzo stradale, pronto all’installazione pesa solo 13 Kg grazie anche al rivestimento in Alcantara che è la scelta preferita dell’applicazione racing, grazie alle sue performances tecniche e sensoriali, per i rivestimenti interni. Il TARGA-60 è predisposto per l’utilizzo di cinture tradizionali o sportive a 4 punti, altra caratteristica che, insieme agli ingombri ridotti, permette l’installazione su tutte le sportive più recenti. I livelli di comfort sono elevati grazie all’utilizzo di espansi ad alte prestazioni, ma soprattutto di una innovativa mesh elasticizzata, che garantisce solidità ed ottima ergonomia.

Il sedile Targa-60

Realizzato da FUSINA, marchio Torinese per l’equipaggiamento e gli accessori per autoveicoli sportivi, il nuovo sedile TARGA-60, vuole diventare un riferimento nell’ambito delle auto sportive stradali, sia per il primo equipaggiamento sia aftermarket per vetture sportive e di nicchia.

In Alcantara bicolore, nero e beige, con impunture in colore, il sedile progettato da FUSINA è particolarmente ergonomico e grazie al rivestimento in Alcantara garantisce traspirabilità e aderenza nelle sollecitazioni di utilizzo intensivo tipico del racing. Grazie alla collaborazione tra FUSINA e Alcantara, che condividono valori comuni come artigianalità e tailor made, il TARGA-60 incarna l’eccellenza motoristica italiana, offrendo una fusione perfetta tra stile e funzionalità.

Alcantara: la partnership con Supercar Owners Circle

Supercar Owners Circle (SOC), l’esclusiva community internazionale per appassionati di supercar, hypercar e auto d’epoca, ha celebrato il suo decimo anniversario in grande stile, ospitando un evento eccezionale a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 12 al 15 settembre. A impreziosire questa occasione Alcantara, che ha ricoperto un ruolo centrale come official lifestyle partner, portando il suo tocco inconfondibile di eleganza ed artigianalità.

“La partnership con Supercar Owners Circle rappresenta l’unione naturale tra due mondi dove la velocità incontra l’eleganza e l’innovazione si fonde con un lusso tutto italiano. Alcantara collabora da sempre con i brand auto del lusso, vestendo alcune tra le supercar e hypercar più esclusive al mondo e rendendo l’esperienza di guida non solo un momento di adrenalina, ma anche un’immersione nel lusso più esclusivo.” ha dichiarato Eugenio Lolli, Amministratore Delegato e Presidente di Alcantara S.p.A.

Numerose le auto presenti impreziosite dal materiale Made in Italy; tra esse spiccano due Bugatti Chiron Pur Sport, l’iconica Ferrari LaFerrari, alcune Koenigsegg, tra cui Jesko Absolut e Jesko Attack ed alcuni esemplari di Pagani Automobili. A bordo di queste vetture ogni dettaglio, dalle finiture artigianali alla sensazione tattile del materiale, è stato concepito per esaltare l’estetica e il comfort, offrendo al pilota un’esperienza sensoriale unica che esalta sia il tatto che la vista. Lotus, partner automotive dell’evento, ha affascinato il pubblico con una selezione di modelli d’eccellenza, tra cui due hypercar elettriche Evija da oltre 2000 CV e tre modelli che celebrano la perfetta fusione tra tecnologia e artigianato: l’Eletre, l’Emeya e l’Emira, rigorosamente con allestimento in Alcantara.